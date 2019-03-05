Казахстанские дзюдоисты успешно выступили на Кубке Европы

Алматинцы привезли две медали.

В турецкой Анталье завершился Кубок Европы среди кадетов (самая младшая возрастная категория, 15-17 лет, старше — юниор). Алматинские дзюдоисты вернулись с яркими победами, передает Zakon.kz.

На Кубке Европы по кадетам в Анталии, который проходил 2-3 марта, среди казахстанцев единственную золотую медаль завоевал Журкамырза Шукурбеков в весе свыше 90 кг. Бронзовым призером стал Сабит Кайратбек в весе до 90 кг. В турнире участвовали более 700 спортсменов, для нашей сборной он был одним из важных этапов подготовки к чемпионату мира по дзюдо в этом возрасте, который пройдет в Алматы с 25 по 29 сентября.

На этом представительном турнире казахстанцы проявили себя по-разному. Например, Булат Нурасыл, на которого делали ставку, в Анталье стал только 9-м, а Сабит Кайратбек проявил себя, выиграл на пути к медали сильнейших спортсменов в этом возрасте.

Как рассказал старший тренер по кадетам Алматы и СДЮСШОР № 4 Медет Есбулаев, далее наших кадетов ждет участие в этапе Кубке Азии в Ташкенте, турнир в Алматы на призы авторитетнейшего спортивного функционера Бекета Махмутова, также имеющим статус этапа Кубка Азии, турнир в Польше.

Кто поедет на чемпионат Азии по кадетам, пока решается тренерским штабом.

На каждом турнире спортсмены набирают рейтинговые баллы, необходимые для участия в алматинском чемпионате мира среди кадетов.

Альберт Ахметов

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