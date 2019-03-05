Известного юриста поздравляют коллеги с юбилеем

Доктору юридических наук Жумагельды Сакеновичу Елюбаеву в этом году исполнилось 65 лет.

Казалось бы, многим Жумагельды Сакенович близок и дорог как родной человек, коллега, друг – и нет необходимости знакомить кого-то с фактами его биографии… Но таковы законы жизни… Большое видится на расстоянии… И порой даже самому человеку трудно в полной мере, объективно оценить себя и свое место в этом мире… Нужен взгляд со стороны, слово, сказанное кем-то другим. Благо, что жизнь дает прекрасные поводы для таких слов и оценок, даруя человеку юбилейные даты.

Жумагельды Сакенович – человек типичной, но в то же время удивительной биографии! Как все советские люди, он учился в школе, служил в армии, получил высшее образование, стал семейным, начал работать по специальности и работает до сих пор… Знакомые жизненные вехи…

Но для всех, кто родился в 50-х годах, чьи молодые годы пришлись на советское время, а зрелые годы – на перестройку и период становления нового государства – очень близки и понятны этапы жизни Жумагельды Сакеновича. Они наполнены особым содержанием и смыслом. В них, как в зеркале, отразились история Советского Союза и Казахстана, казахская, русская и западные культуры, европейский и национальный менталитет.

Начало жизни любого человека – это, конечно, его семья, отчий дом, годы детства и юности. И в этом смысле Жумагельды Сакенович несет в себе поистине неиссякаемый запас жизненной энергии!

Сила этой энергии в могучей природе далекого села Сибирское Омской области Российской Федерации, где он рос с малых лет; в родителях, научивших его ценить труд и уважать людей; в учителях, развивших в нем стремление к знаниям, в сослуживцах по Тихоокеанскому Флоту, в верных друзьях и просто во многих людях, кто формировал характер молодого человека, помогал и поддерживал его, не дал угаснуть его юношеским мечтам.

О чем же мечтала молодежь в 60-е годы вчерашнего столетия? Конечно, об образовании! Именно культ знаний, наук, талантов определял характер молодых людей того времени. Причем знаний и талантов настоящих, добытых усердной учебой и кропотливым трудом.



Поэтому, демобилизовавшись из рядов Вооруженных сил СССР, молодой моряк Жумагельды Сакенович выбирает нелегкую, практически фантастическую цель – Свердловский юридический институт.

Это было одно из престижных высших учебных заведений Советского Союза, для поступления в который требовались прочные базовые знания, в том числе и по иностранному языку. И сегодня можно только удивляться, как сельский паренек из глубинки, несмотря на все трудности, добился своей цели и стал студентом судебно-прокурорского факультета знаменитого СЮИ. И не просто студентом, но и активистом студенческой общественной жизни. Конечно, все познается в сравнении. Сегодня общественная работа студентов – понятие, можно сказать, абстрактное. Но в наши студенческие годы тех, кто был вне общественной жизни, были единицы. Одни только студенческие строительные отряды чего стоили!

Именно в знаменитых ССО, студенческих советах, профсоюзах, агитбригадах формировались организационные таланты и лидерские качества студента - юриста Елюбаева, которые во всей силе проявятся в его взрослой жизни – жизни молодого специалиста.

Работа, профессиональная деятельность – это, пожалуй, самый важный и интересный этап в жизни Жумагельды Сакеновича. И здесь одно только перечисление сфер деятельности, где государства (теперь уже и Россия, и Казахстан, и Америка) использовали знания, способности, таланты нашего юбиляра, составит внушительный список:

инспектор Отдела внутренних дел на транспорте в г. Свердловске;

судья Ивдельского городского народного суда Свердловской области РСФСР;

заместитель председателя по уголовным делам Алма-Атинского городского суда;

инструктор и консультант государственно-правового отдела ЦК Компартии Казахстана;

судья Верховного суда РК, заместитель Генерального прокурора РК;

вице-министр юстиции Республики Казахстан;

генеральный менеджер договорно-правового отдела совместного предприятия "Тенгизшевройл",

управляющий правовой советник Евразийского подразделения международной энергетической корпорации "Шеврон".

Казалось бы, блестящая карьера юриста! Что еще желать лучшего! Но, недаром говорится: не место делает человека, а человек место! Поэтому коллеги и соратники Жумагельды Сакеновича, все, кто в эти годы работал, и работают с ним и под его руководством, знают, какой гигантский труд, напряжение физических и моральных сил, выдержка и воля, организованность и дисциплинированность стоят за этими должностями.

При этом еще раз вспомним, что формирование и рост Жумагельды Сакеновича как специалиста происходил в самое трудное для нашей страны время – в 80-е – 90-е годы: перестройка, декабрьские события в Казахстане, распад СССР, становление независимости Казахстана, новые экономические отношения, современная инвестиционная политика страны.

Именно высокий профессионализм, острый ум, смелость решений, богатый практический опыт прочно закрепили за Жумагельды Сакеновичем статус высоко авторитетного юриста. Не случайно в первые годы независимости нашей страны он участвовал в разработке важнейших юридических документов Республики Казахстан: Законов "О судах и статусе судей", "О прокуратуре", "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "Об адвокатской деятельности", "О судебных приставах", а также Уголовного, Уголовно-процессуального, Гражданского и Гражданско-процессуального Кодексов Республики Казахстан.

Активная гражданская позиция Жумагельды Сакеновича всегда проявлялась не только в его профессиональной, но и в значимой для него с молодости общественной деятельности. Он является членом редакционной коллегии журналов "Вестник Верховного Суда Республики Казахстан", "Заң және Заман", инициатором и главным редактором журнала "Недропользование и право".

Кроме этого, в 2002 году по инициативе и под председательством Жумагельды Сакеновича было создано уникальное общественное объединение – Казахстанская ассоциация юристов нефтегазовой отрасли (KPLA), консолидирующая усилия юристов, работающих в сферах нефти и газа, и успешно решающая правовые проблемы названных отраслей экономики Казахстана.

Значительным достижением работы Ассоциации стала ежегодная Международная Атырауская правовая конференция "Недропользование – основа экономики Республики Казахстан". Она также проходит под председательством Жумагельды Сакеновича и постоянно привлекает внимание представителей отечественных и мировых нефтяных компаний, юридических фирм, отраслевых министерств, известных ученых.

Думаю, что активная деятельность в разных областях права, в том числе в области недропользования, организация Ассоциации юристов нефтегазовой отрасли, проведение Атырауских конференций, издание журнала "Недропользование и право" были закономерными событиями в жизни Жумагельды Сакеновича. Они раскрыли еще одну сторону его многогранной натуры – способность к научному поиску, исследовательской работе.

Как следствие этого, осмысленный им огромный теоретический материал, мировая практика, накопленный за годы работы богатейший практический опыт не пропали даром. Они составили основу кандидатской и докторской диссертаций и более 200 научных работ Жумагельды Сакеновича на русском, казахском, английском языках, опубликованных в Казахстане, России, Великобритании, США и других странах. Издан 10-томник его трудов.

Трудно переоценить этот факт биографии Жумагельды Сакеновича, ведь он далек от типа кабинетного ученого, его научные труды – это отражение каждодневных насущных проблем, решению которых была посвящена вся его трудовая жизнь. Теснейшая связь с практикой, знание проблемы изнутри, видение перспектив вопроса придают изысканиям подобного рода особую научную ценность.

В подтверждение своих слов отмечу, что сегодня научные труды доктора юридических наук Ж.С. Елюбаева актуальны и востребованы молодыми поколениями студентов-юристов, которые с интересом слушают лекции Жумагельды Сакеновича в стенах ведущих ВУЗов нашей страны.

Конечно, о талантливых людях можно рассказывать много и бесконечно… Неслучайно в народе говорится, талантливый человек талантлив во всем…

И наш юбиляр с этой точки зрения не исключение. Все, кто знает кипучую, целеустремленную натуру Жумагельды Сакеновича, его неуемный характер, полный романтических воспоминаний прошлого и радостных впечатлений настоящего – нисколько не удивились, когда в 2005 году появилась на свет замечательная автобиографическая повесть Жумагельды Сакеновича "…И распахнется моя душа".

И хотя повесть издана скромным тиражом, и автор не устает повторять, что она "только для своих, для очень узкого круга людей", книга говорит сама за себя… Эти "неравнодушные размышления юриста" уже нашли и, думаю, еще найдут своего неравнодушного читателя, потому что эта книга не просто воспоминания автора о своей жизни, она о нас с вами, нашей истории, малой и большой Родине.

Это происходит потому, что, кроме профессиональной и общественной деятельности, научной и педагогической работы есть еще большая личная жизнь человека, в которой вечными ценностями становятся семья, дети, друзья, память о предках, долг перед будущими поколениями. И судя по всему, Жумагельды Сакенович, как бы ни старался он скромно умолчать о своих достижениях, и в личной жизни проявил лучшие качества своего характера, проверенные временем и людьми.

Сегодня Жумагельды Сакенович Елюбаев – Президент Казахстанской Ассоциации юристов нефтегазовой отрасли, Председатель Палаты юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association", член Международного Совета при Верховном Суде Республики Казахстан, доктор юридических наук, Почетный профессор ряда казахстанских университетов, член Королевского Института Арбитров Великобритании, арбитр ряда коммерческих арбитражей.

Он широко известен в Казахстане и далеко за его пределами. Вклад его в развитие правовой системы Республики Казахстан отмечен рядом правительственных и ведомственных наград, в том числе высокими наградами независимого Казахстана – орденами "Құрмет" и "Парасат".

Жумагельды Сакенович – достойный сын своего народа! Он полон планов и свершений! Он устремлен в будущее, на решение важных и актуальных задач! Ему есть кому передать свои знания и опыт!

В завершении, возвращаясь к юбилею, хочется сказать: "65 лет – это не возраст! Это очередная вершина, с которой видна большая дорога жизни. И мы рады, что по этой дороге жизни будем долго идти вместе с нашим коллегой и другом Жумагельды Сакеновичем Елюбаевым!"

А. Бралина, исполнительный директор Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA ), председатель международного коммерческого арбитражного суда Евразийского центра посреднического разбирательства (ICAC), член Королевского института арбитров Великобритании, член правления Арбитражной Палаты Казахстана

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