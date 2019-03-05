На отремонтированных 654 км дорог откроют движение в этом году

В этом году начнутся строительные работы от Караганды до Алматы и от Актобе до границы с Российской Федерацией.

Фото : zakon.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр на заседании правительства рассказал о текущих темпах по реализации автодорожных проектов, передает корреспондент Zakon.kz. По словам главы ведомства, масштабная реализация автодорожных проектов в рамках программы "Нурлы жол" продолжается. - С начала реализации госпрограммы в сфере автодорожной отрасли построено и реконструировано 2,4 тысячи км автодорог республиканского значения. В текущем году реконструкцией охвачено 4,4 тысячи км. На проектах задействовано более 100 тысяч дорожных строителей, - сказал Скляр. Также начнутся строительные работы от Караганды до Алматы и от Актобе до границы Российской Федерации (на Астрахань). По итогам года планируется открыть движение на 654 км реконструированных дорог. - Охват ремонтом составит 1,6 тысяч км автодорог республиканского значения, - отметил Скляр. Оксана Скибан, Астана

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