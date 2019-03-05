В Астане состоится концерт "Любовь и жизнь женщины"

9 марта жителей и гостей столицы порадуют своими выступлениями ведущая солистка театра, известная певица-сопрано Айгуль Ниязова, а также музыканты-инструменталисты.

В праздничные весенние дни на сцене Камерного зала "Астана Опера" пройдет музыкальный вечер "Любовь и жизнь женщины". 9 марта жителей и гостей столицы порадуют своими выступлениями ведущая солистка театра, известная певица-сопрано заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова, а также яркие инструменталисты, передает пресс-служба театра.

В концерте камерной музыки из цикла "О музыке и её творцах" примут участие музыканты: Заслуженная артистка Казахстана Макпал Бекмагамбетова (скрипка), лауреаты международных конкурсов Жибек Сапаргалиева (флейта), Аскар Муканов (виолончель), Абдахмет Оразбаков, Раушан Бескембирова (фортепиано).

Слушателям будут предложены вдохновенные творения выдающегося немецкого композитора-романтика Роберта Шумана. Прозвучит вокальный цикл "Любовь и жизнь женщины" для голоса и фортепиано, op. 42, на стихи А. Шамиссо. В сочинении автор обращает свое внимание к личности женщины, к сокровенным уголкам ее души и сердца, рассказывая незатейливую историю о взрослении юной девушки: первой встрече, обручении, свадьбе, счастье материнства и потере возлюбленного. Вдохновением Р. Шуману послужила радость взаимной любви. Цикл из восьми песен был написан в 1840 году, когда после долгих усилий композитору удалось добиться руки любимой женщины – знаменитой пианистки Клары Вик.

Это произведение занимает особое место в репертуаре Айгуль Ниязовой. Ведущая солистка "Астана Опера" исполняла номера из знаменитого вокального цикла на шестом Международном конкурсе камерного пения "Янтарный соловей" и вошла в историю престижного конкурса как единственный лауреат из Казахстана.

- Основная идея творения Р. Шумана – это счастье. Здесь не только передана загадочность женской души, но и показано, как много внутренней силы заложено в женщине. Несмотря на трагический конец, произведение завершает светлая инструментальная постлюдия, в мелодии которой возникают нотки надежды. Эта трогательная история вызывает искренний душевный отклик. Р. Шуман, который умел по-настоящему любить и добиваться любви, не мог не проникнуться глубоким эмоциональным рассказом и не написать такое гениальное сочинение. В этой музыке вокальная и инструментальная партии тесно переплетены между собой, что ставит перед певцом и пианистом большие задачи в плане ансамблевого исполнительства. При этом в пении на немецком языке есть своя непростая специфика, которая предполагает особую ритмическую, интонационную точность и фонетическую четкость, - сказала Айгуль Ниязова.

Кроме того, в программу вошли Вариации на тему АBEGG для фортепиано фа мажор, op. 1, Соната для скрипки и фортепиано №1 ля минор (1, 2 часть), Адажио и Аллегро для виолончели и фортепиано ля-бемоль мажор, оp.70, фантастическая пьеса для флейты, оp.111 и др.

Начало концерта в 18:00.

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