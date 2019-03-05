Почему Трамп лишил Индию и Турцию торговых льгот

Решение президента несет негативный эффект.

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс, передает РИА Новости.

Решение отменить льготы для Индии в рамках системы тарифных преференций (GSP) глава Белого дома объяснил тем, что Нью-Дели не дал гарантий предоставления американским компаниям "равного и разумного доступа к индийским рынкам".

Льготный режим торговли с Турцией Трамп намерен отменить "на основании уровня экономического развития страны". По словам американского лидера, за последние 45 лет, в течение которых действовали льготы, турецкая экономика заметно укрепилась и диверсифицировалась, вырос уровень доходов населения, снизилась бедность.

Стоит отметить, что решение может серьезно повлиять на поставки товаров из Индии в США, которые являются главным направлением индийского экспорта (15% всех поставок за рубеж). С другой стороны, по данным аналитиков Массачусетского технологического института, США получают из Индии лишь около двух процентов своего импорта (в 2017 году индийские поставки в США составили более 44 миллиардов долларов).

Для турецкого экспорта решение Трампа также несет негативный эффект. По данным аналитиков, Соединенные Штаты — шестое по значению направление турецкого экспорта, Турция направляет в США 5,3% своих товаров (8,7 миллиарда долларов в 2017 году). При этом США получают из Турции лишь 0,4% своего импорта.

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.

США при президентстве Дональда Трампа ввели заградительные пошлины на импорт целого ряда товаров из различных стран.

Так, в прошлом году США повысили тарифы на ввоз стальной и алюминиевой продукции из Европы. В ответ Еврокомиссия летом ввела так называемые меры ребалансировки — дополнительные пошлины в 25% на импорт в Евросоюз определенных товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро.

В сентябре Вашингтон также ввел 25%-е пошлины на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Пекин в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США.

После очередного раунда китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли, прошедших в Вашингтоне с 21 по 24 февраля, Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.

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