400 млрд тенге направят на проекты бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности и услуг

Это позволит запустить производство порядка 250-ти промышленных товаров, которые ежедневно используются казахстанцами.

Из выделяемых 600 млрд тенге 400 млрд будут направлены на обрабатывающую промышленность и услуги. Это позволит запустить производство порядка 250-ти промышленных товаров, которые ежедневно используются казахстанцами. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, выступая на заседании Правительства Республики Казахстан о ходе реализации программы льготного кредитования отраслей "экономики простых вещей", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

- Финансирование проекта бизнеса в рамках развития "экономики простых вещей" к 2025 году позволит создать порядка 16 тыс. постоянных рабочих мест, обеспечить налоговых поступлений в бюджет на 1,1 трлн тенге, снизить долю импорта продукции "экономики простых вещей" с 59% до 37%. Вклад реализации программы в экономику страны до 2025 года составит 2,4%. На сегодня в программе участвуют 5 банков второго уровня. С момента реализации gрограммы (с начала февраля т.г.) поступило более 30 заявок на общую сумму 35 млрд тенге, - отметил министр.

В целях эффективного достижения задач "экономики простых вещей" и точечного доведения средств до предпринимателей, Министерством совместно с НПП "Атамекен" выработаны ряд предложений.

- Наряду с субсидированием проектов предусмотреть инструмент гарантирования кредитов в рамках Механизма финансирования. Увеличить действующий порог гарантирования в рамках "ДКБ-2020" с 20% до 50% по проектам до 1,8 млрд тенге в сфере обрабатывающей промышленности. Предоставить возможность финансирования оборотного капитала до 50% от размера кредита. В целях недопущения отвлечения средств на иные цели, предлагается запретить использование выделяемых оборотных средств для проведения расчетов по налоговым и иным обязательным платежам, оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением основной производственной деятельности, - разъяснил Роман Скляр.

Принимая во внимание, что основная масса товаров "экономики простых вещей" относится к отраслям стройиндустрии, легкой и мебельной промышленности, государственными органами и НПП "Атамекен" разработаны Дорожные карты развития легкой и мебельной промышленности и строительных материалов.

Мероприятия Дорожных карт предусматривают решение системных барьеров и направлены на создание полноценной цепочки добавленной стоимости и роста объема производства. Для решения вопроса обеспечения сырьем предусмотрены мероприятия по развитию собственной сырьевой базы, для защиты внутреннего рынка предусмотрено усовершенствование инструментов таможенного администрирования и технического регулирования. Будет усилен контроль за некачественной продукцией и усовершенствованы Правила по изъятию и уничтожению небезопасной продукции. В целях увеличения сбыта продукции данных отраслей и дозагрузки действующих предприятий, в регулируемых закупках дополнительно предлагается ежегодное увеличение доли местного содержания.

- В целях продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке и повышения ее доступности для населения будут разработаны меры по увеличению представленности отечественных товаров в торговых сетях. В целях обеспечения предприятий высококвалифицированными кадрами, при формировании государственного образовательного заказа будет учитываться отраслевая потребность бизнеса. Также, предусматриваются меры по привлечению инвестиций в указанных отраслях на реализацию проектов с применением передовых технологий. В целом, мы преследуем цель - развитие этих отраслей по всей технологической цепочке добавленной стоимости – от сырья до готовой продукции, - сообщил министр индустрии.

Дорожными картами предусматривается реализация более 150 мероприятий, по итогам которых в среднесрочном периоде доля местного содержания в регулируемых закупках по производимым товарам увеличится более чем на 50%, повысится качество выпускаемой продукции и снизится объем контрафактной продукции.

Реализация предлагаемых мер позволит ежегодно увеличить производство строительных материалов, продукции легкой и мебельной промышленности на 73 млрд тенге (за 2019-2021 гг. – на 219 млрд тенге).

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