Министр о высоких ценах на овощи: Не должно быть сговора

На некоторых рынках Астаны стоимость овощей достигает почти 1,5-2 тысяч тенге за килограмм.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов считает, что мартовские праздники не должны использоваться торговцами овощей и фруктов как основание для поднятия высокой маржи и наценки. Этот вопрос он прокомментировал в кулуарах правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

К журналистам после заседания правительства он вышел с наглядными примерами - фотографиями ценников на огурцах и помидорах. Глава ведомства сообщил, что вчера побывал на нескольких торговых точках.

- Томаты 1140 тенге, 1350. Это все вчерашние цены, мы проехались по рынкам. Огурцы есть по 1000 тенге, есть томаты по 949 тенге, есть огурцы по 1400 тенге. Цены разные, это вчерашние цены, мы проехались по рынкам. Я уже дал поручение антимонопольному комитету проанализировать цены. Не должно быть сговора. Если есть сговор цен, то он должен быть пресечен. Уже территориальные департаменты проводят анализ, если будут отклонения, будут выставлены уведомления, - сказал Даленов.

По его словам, в случае нереагирования на уведомления будет проведена проверка, согласно законодательству предусмотрены штрафы.

- Наша задача не допустить необоснованного роста цен. Как вы видите, цены мы вчера посмотрели, поручения антимонопольный комитет уже имеет, проводится сегодня анализ, - уточнил министр.

При этом он отметил, что такая ситуация с помидорами и огурцами наблюдается второй год подряд в преддверии мартовских праздников.

- Мы посмотрели динамику последних двух лет. В марте, начиная с февраля, март и по середину апреля, как правило, цены растут на такие сезонные товары как огурцы и помидоры. Я считаю, что это неправильно. Мы должны проанализировать, есть ли сговор, потому что условия торговли не меняются. Я считаю, что наличие причин в виде праздников не должно использоваться для поднятия высокой маржи и наценки. Насколько я понимаю, не бывает поднятия аренды именно в марте, не бывает роста тарифов на перевозку бензина именно в марте, почему-то в марте второй год огурцы и помидоры растут, - констатировал глава ведомства.

В настоящее время департаментам антимонопольного комитета на местах даны поручения, специалисты проводят соответствующий анализ.

- По законодательству мы должны сначала провести анализ, потом выставить уведомления, если увидели сговор, если уведомление не исполняется, цена не понижается, тогда уже предусмотрен штраф. Штраф обычно на малый и средний бизнес 3% от полученного дохода, либо 5%, если бизнес крупный. Что касается динамики, как правило, на такие товары цена понижается уже в апреле, и уже в дальнейшие месяцы цена стабилизируется на привычно низком уровне. Я говорю о капусте, огурцах, помидорах, - заключил Даленов.

Ранее в социальных сетях пользователи поделились информацией, что на некоторых рынках Астаны стоимость огурцов и помидор достигает 2 тысяч тенге за килограмм.

Оксана Скибан, Астана

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