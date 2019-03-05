Антитеррористические учения проходят в Текели
Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
Фото : п/служба5 марта 2019, 10:49
В городе Текели Алматинской области проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе акима Текели Алматинской области, передает Zakon.kz.
Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
- Информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения: возможно частичное перекрытие улиц и ограничение передвижения транспортных средств в городе, - говорится в сообщении.
Жителей города просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960505-12c6f0b6157d71781317c93a336d8ec5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...