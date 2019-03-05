Антитеррористические учения проходят в Текели

Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

В городе Текели Алматинской области проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе акима Текели Алматинской области, передает Zakon.kz.

Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

- Информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения: возможно частичное перекрытие улиц и ограничение передвижения транспортных средств в городе, - говорится в сообщении.

Жителей города просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.

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