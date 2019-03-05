Мухамедиулы о Полторанине: Скоро мы дадим полную картину о произошедшем
Полторанин не принимал допинг, а были попытки.
Фото : Казинформ5 марта 2019, 11:16
В кулуарах правительства министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, что казахстанский лыжник Алексей Полторанин не принимал допинг, передает корреспондент Zakon.kz.
- Серик Сапиев - председатель комитета спорта непосредственно с ним держит связь. Он созванивался. В среду мы вам дадим полную картину о произошедшем. Вы же прочитали ранее, что он не принимал допинг, а были попытки. Лучше давайте в среду он вам всю картину расскажет. Он, Алексей Полторанин, заявление сделал. Он выйдет на связь, и в среду мы вам представим полную картину, - сказал министр.
В то же время Мухамедиулы добавил, что ведомство планирует ужесточать меры к тем спортсменам, которые принимают допинг.
- Как вы знаете, мы инициировали изменения в закон о спорте, спортивной деятельности, конечно, мы будем ужесточать меры для тех, кто применяет допинг. Это наша принципиальная позиция, - заключил он.
Напомним, Полторанин был арестован 27 февраля. Он должен был принять участие в лыжной гонке на 15 км, где имел все шансы на золотую медаль. Позже 28 февраля в СМИ появилась информация о том, что Полторанин признался в применении кровяного допинга. На сегодня спортсмен отстранен от соревнований.
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