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Лучшего подарка нет: Мухамедиулы о предложении сделать студентам каникулы на Наурыз

Главная идея, чтобы Наурыз стал объединяющим праздником обновления.

Фото : Arnapress.kz5 марта 2019, 11:42

В кулуарах правительства министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал свое предложение учредить на Наурыз каникулы для детей, в частности, студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я шесть лет был ректором, у нас каникулы начинаются с 24 марта. Дети остаются в выходные дни вне дома. Точно также студенты. Очень целесообразно, если дома собираются дети. Конечно, лучшего подарка для родителей нет, как новогодние каникулы. А когда дети находятся на учебе, студенты находятся на занятиях, праздником это назвать очень сложно, - считает глава ведомства.

По его словам, самое главное, чтобы праздник Наурыз стал всеказахстанским.

- Действительно, чтобы мы могли четко определить главные идеи праздника. И чтобы этот праздник был посвящен детям. Мы выходим на площадь, немного погуляли, поздравили и все. А дети остаются вне внимания. Пока мы не сделаем, чтобы дети были в центре праздника Наурыз. Конечно, мы не можем сказать, что праздник такой общеохватывающий всех. Поэтому главная идея, чтобы Наурыз стал объединяющим праздником обновления. И праздник действительно охватывал все слои населения, - заключил Мухамедиулы.

Оксана Скибан, Астана


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