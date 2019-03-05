Лобби The Ritz-Carlton, Astana вошел в мировой рейтинг дизайна интерьеров

Примечательно, что дизайнерские приемы отсылают к памятникам природы Казахстана, которыми вдохновлялись дизайнеры.

Каждый год сотрудники американского журнала Architectural Digest отбирают для своего всемирно известного рейтинга 20 самых лучших лобби. Главный критерий – соответствие самому отелю и гармоничное сочетание лобби и номеров. Часто бывает, что роскошный и просторный вестибюль не соответствует маленьким комнатам и наоборот.

В этом году лобби отеля The Ritz-Carlton, Astana попало в 20-ку лучших, чем, безусловно, гордится генеральный директор отеля Деннис Курт Юнг.

- Мы счастливы, что лобби The Ritz-Carlton, Astana было отмечено специалистами среди прочих роскошных отелей и вошло в список ТОП-20 такого авторитетного издания, как Architectural Digest. Наши гости также всегда отмечают особую атмосферу нашего лобби и его дизайнерскую уникальность. Здесь, по их мнению, гармонично сочетаются высокий вкус и качество. Попадая в это просторное лобби, наши гости с первых минут пребывания осознают эксклюзивность, - сказал Деннис Курт Юнг, генеральный директор отеля The Ritz-Carlton, Astana.

Журнал Architectural Digest делает акцент на роскошной мраморной лестнице, невероятной люстре над камином и шедеврами современного искусства, расположенными в вестибюле.

Примечательно, что дизайнерские приемы отсылают к памятникам природы Казахстана, которыми вдохновлялись дизайнеры.

- Перед началом проектирования наш акционер сделал особый акцент на лобби отеля. Нужно было добиться идеального сочетания высочайшего качества и удобства для гостей. Поэтому, вестибюль проектировался просторным и изысканным, таким, чтобы при входе захватывало дух и с первых шагов возникало ощущение исключительности, - поделился Ерлан Оспанов, CEO группы компаний Verny Capital, девелопера проекта Talan Towers, в одной из башен которого разместился The Ritz-Carlton, Astana.

- Поэтому мы уделили много времени и внимания рассмотрению вариантов компоновки и декора, рассматривали различные дизайнерские решения от нескольких международных компаний и, в итоге, остановились на предложении британских агентств по интерьеру - Richmond и Blacksheep Creatives. У них свой особый подход, да и сам дизайн сложный в реализации в связи с большим количеством разных элементов, которые нужно сочетать и из которых складывается общая сложная картина. Но все грамотные дизайнеры всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика. Главное решить задачу, которую он ставит. Поэтому лобби сегодня действительно впечатляет атмосферностью и утонченным дизайном, в интерьере много ручной работы и оригинальных решений, - завершил он.

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