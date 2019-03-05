Китай увеличивает военный бюджет

Власти страны намерены сократить налоговое бремя и отчисления на социальное страхование.

Власти Китая планируют в 2019 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд). Об этом сообщили на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва докладе о работе правительства, передает ТАСС.

По официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд). В прошлом году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд).

Как сказал в понедельник на пресс-конференции представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй, "умеренное увеличение военного бюджета необходимо для обеспечения национальной безопасности и преобразования вооруженных сил Китая".

- Китай привержен делу обеспечения мирного развития, - сказал Чжан Есуй. - Расходы КНР на национальную оборону соответствуют потребностям в обеспечении суверенитета страны, ее безопасности и территориальной целостности". "Это не является угрозой для других стран, - подытожил он.

Многие международные организации, в том числе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. Также не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.

Рост экономики

Темпы роста китайской экономики должны составить 6-6,5% в 2019 году в соответствии с государственным планом, говорится в докладе.

- Это амбициозная и реалистичная задача, в соответствии с которой мы намерены добиться высококачественного развития с учетом национальной специфики, - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что динамика ВВП на 2019 год "учитывает цели формирования в Китае среднезажиточного общества". Согласно докладу, уровень инфляции за данный период в Китае должен составить 3%, параллельно будут созданы более 11 млн рабочих мест, безработицу планируется сохранить на уровне 4,5-5,5%.

По данным Государственного статистического управления КНР, темпы роста китайской экономики в минувшем году составили 6,6%.

В Китае наблюдается постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м - 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП опустился до уровня 7,7%, в 2014-м - до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, однако в 2017 году, вопреки сложившейся тенденции, повысился до 6,8%.

Сокращение доходов

В докладе минфина отмечается, что Китай в 2019 году столкнется со значительным сокращением доходов в бюджет.

- Как показывает комплексный анализ, в 2019 году ситуация с финансовыми доходами станет относительно серьезной, ощутимо возрастает сложность поддержания сбалансированности доходов и расходов, - указывается в документе.

- В 2019 году будет наблюдаться некоторое замедление темпов роста финансовых поступлений под воздействием таких факторов, как усиление давления со стороны нисходящего тренда экономического развития, а также сокращение налогов и денежных сборов в более широких масштабах. Что касается состояния финансовых расходов, то налицо большие потребности различных отраслей в финансовых средствах, - отмечается в документе.

Дефицит госбюджета

Согласно докладу правительства, величина дефицита государственного бюджета Китая достигнет в 2019 году 2,76 трлн юаней (порядка $412 млрд), что составит около 2,8% от ВВП страны.

- Китай прогнозирует объем бюджетного дефицита в 2019 году на уровне 2,8% от ВВП, что на 0,2% меньше по сравнению с 2018 годом, - говорится в документе.

Налоговая нагрузка

Власти Китая намерены в 2019 году сократить налоговое бремя и отчисления на социальное страхование с предприятий на 2 трлн юаней (порядка $298 млрд), отмечается в докладе.

Как ранее заявил заместитель главы Главного налогового управления КНР Жэнь Жунфа, "снижение налогов и сборов занимает особое место в работе налоговых органов Китая в текущем году". По его словам, власти КНР уже "внесли определенные изменения и обновили систему налогов и сборов в рамках подготовки к дальнейшему сокращению налоговой нагрузки". Он также отметил, что сокращение налогового бремени позволит увеличить прибыль частных компаний в среднем на 2%.

По официальным данным, в 2018 году Китай выполнил план по снижению налоговой нагрузки. Объем взимаемых налогов и сборов был сокращен на $184 млрд.

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