Мамин поручил госорганам ускорить разработку следующей очереди программы "Нурлы жол"

Важнейшая функция программы заключается в повышении качества жизни населения.

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства подвел итоги реализации госпрограммы "Нурлы жол" и поручил госорганам и строительным компаниям активизироваться для дальнейшей работы по продолжению программы, передает корреспондент Zakon.kz.

- В этом году окончена первая очередь реализации госпрограммы "Нурлы жол" на 2015-2019 годы. Благодаря реализации программы "Нурлы жол" сформирована инфраструктурная основа развития экономики страны. Программа сыграла огромную роль в развитии транзитного потенциала и инженерной инфраструктуры Казахстана. В рамках реализации программы построено и реконструировано 8 тысяч км автодорог, 3,2 тысяч км сети тепло и водоснабжения, 1,776 тысяч км сданы в эксплуатацию - это третья линия электросетей "Север-Юг", - сказал Мамин.

Как добавил глава кабмина, также важнейшая функция программы заключается в повышении качества жизни населения.

- Строительство новых дорог уменьшит расходы для бизнеса при перевозках, как минимум на 15%. В результате это скажется на окончательной цене для потребителей в целом. В социальном плане программа "Нурлы жол" занимает особое место. Только в прошлом году созданы более 80 тысяч рабочих мест. В этом году планируется создать 4 тысяч рабочих мест, - проинформировал премьер.

Наряду с этим реализация программы дала импульс для развития транспортного потенциала страны.

- Доходы от транзита в прошлом году составили $1,5 млрд. В целях получения дополнительного дохода с этого года помимо дороги Астана-Щучинск, сдается в эксплуатацию еще 471 км платных дорог - это Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай.

Планируется до 2020 года сдать также более 5 тысяч км дорог. В этом году будет реконструировано более 4 тысяч км дорог республиканского значении. В связи с этим госорганам и строительным компаниям необходимо активизировать работы, - подчеркнул Мамин.

Он поручил ускорить разработку следующей очереди программы "Нурлы жол" на 2020-2025 и в этом месяце уже презентовать проект концепции программы.

Оксана Скибан, Астана

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