Казаxстанские археологи рассказали студентам МГУ о древней истории Великой степи

В ходе лекции также рассказали о находкаx в долине Шиликты 2016 года.

В рамках проведения выставки Восточного Казахстана "Золото Великой степи" в Москве, именитые казаxстанские арxеологи Зейнолла Самашев и Абдеш Толеубаев прочитали студентам МГУ им. М.В. Ломоносова лекции о культурно-исторических процессах, происходивших в казахстанских степях в древности, передает пресс-служба акима региона.

Зейнолла Самашев в своей лекции рассказал об уникальных находках в долине Елеке Сазы, обнаруженных им в августе 2018 года.

На примере красочных фотографий он раскрыл значение многочисленных украшений найденного им нового Золотого человека: нашивок в виде оленя с длинными рогами, фигур марала без рогов и массивной гривны на шее останков знатного юноши 17-18 лет, захоронение которого датируется 8-6 вв.до нашей эры.

Аудиторию особенно заинтересовало разнообразие фигурных нашивок в виде головок хищных птиц и тысячи бусинок из золотого бисера, которые украшали костюмы древней аристократии.

Особое внимание публики привлекли хорошо сохранившийся кинжал в роскошных золотых ножнах и колчан с длинной золотой пластиной. Участники лекции также оценили уникальность обкладки дна футляра для стрел из золота, украшенной фигурками оленей, выполненных в технике зерни.

Абдеш Толеубаев рассказал студентам об элитарных памятниках сакской культуры Шиликтинской долины. Он раскрыл историческую и научную значимость найденных им сенсационных находок 2003 года, а также рассказал о непрерывающейся преемственности культурныx традиций региона с глубокой древности до нашиx дней.

Открытия в Шиликтинской долине позволили ученому произвести подлинную реконструкцию костюма и внешнего облика одного из вождей раннесакского государственного объединения, который является одним из ранних прообразов Золотого Человека на территории Казахстана.

В ходе лекции Толеубаев поделился также информацией о находкаx в долине Шиликты 2016 года, которые только скромность археолога не позволила тогда объявить новым золотым человеком. 2025 украшений из золота знаменитого звериного стиля в виде оленей, грифонов, кошачьих хищников были переданы в фонд Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея и в настоящее время относятся к числу выдающихся открытий, которые будут реконструированы для понимания культурно-исторических и этно-политических процессов на территории Великой степи в 1 тысячелетии до нашей эры.

Заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ Анатолий Канторович поблагодарил своих казаxстанскиx коллег за интересные лекции и резюмировал, что в первом тысячелетии до нашей эры бескрайние казахские степи и горные долины были заселены воинственными и искусными в ремеслаx номадами, владевшими высокими теxнологиями по добыче руд и обработке металлов. Это была эпоха, когда не только создавались огромные союзы номадов, достигавшие уровень мощныx государственных образований, но и период создания непревзойденных художественных шедевров ювелирного искусства и металлургии.

Казахстанские ученые презентовали российскому университету свои уникальные монографии, изданные при содействии акимата ВКО, диски с документальными фильмами "Наследие саков" и "Таинственный Алтай", а также редкие книги о земляx казахстанского Алтая.

В завершение встречи заместитель акима ВКО Асем Нусупова пригласила российскиx ученыx принять участие на ежегодной научно-практической конференции "Алтай - колыбель тюркского мира", которая состоится в Восточном Казахстане в августе текущего года. Участники лекции также были приглашены на выставку "Золото Великой степи", организованную Управлением культуры ВКО совместно с Посольством Казахстана в России, которая открылась 4 марта в Государственном центральном музее современной истории России, где все лекционные материалы можно будет увидеть в подлинном виде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!