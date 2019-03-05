Как создание МФЦА повлияло на решение вопросов экономической дипломатии, рассказали в МИД

МФЦА, открытый в столице в июле 2018 года, играет очень большую роль в укреплении имиджа Казахстана на международной арене.

Развитие казахстанской экономической дипломатии, подразумевающей привлечение иностранных инвесторов, технологий, менеджмента, опыта, ноу-хау и вывод казахстанской продукции на внешние рынки является одной из приоритетных задач диверсификации национальной экономики. О том, какая роль в экономической дипломатии Казахстана отводится сотрудничеству с международными финансовыми организациями, и упростило ли решение насущных вопросов экономической дипломатии открытие в Астане "Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РК, ответив на официальный запрос Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, МИД РК на постоянной основе оказывает необходимое содействие госорганам РК в укреплении сотрудничества с международными финансовыми организациями, включая организацию встреч руководства международных финансовых институтов c премьер-министром РК и его заместителями, членами правительства РК.

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Кроме того, внешнеполитическое ведомство принимает активное участие в мероприятиях, организуемых руководством финансовых институтов как в Казахстане, так и за рубежом. На регулярной основе в здании МИД проводятся круглые столы для зарубежных послов и руководителей международных финансовых институтов, аккредитованных в Казахстане с целью разъяснения проводимых в стране реформ, а также обмена мнениями по существующим вопросам повестки дня.

- В частности, на днях состоялась встреча министра иностранных дел РК Б.Атамкулова с директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану - председателем правления Ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" А.Прейманисом. В ходе встречи был отмечен высокий уровень сотрудничества РК и ЕБРР, активное участие банка в реализации государственных программ и стратегий развития, а также возможное участие президента ЕБРР С.Чакрабарти в пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК 6 июня текущего года, – сообщили в МИД РК.

Также в ведомстве подчеркнули, что вопрос активизации взаимодействия с финансовыми институтами находится на постоянном контроле у главы государства. И в этой связи все заинтересованные госорганы РК активно ведут работу по углублению взаимодействия с МФО посредством реализации проектов в сфере привлечения инвестиций, институционального реформирования законодательства страны, улучшения транзитно-транспортных коридоров и др.

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Относительно вопроса о том, как открытие МФЦА повлияло на решение насущных вопросов торговой и экономической дипломатии, в МИД подчеркнули, что открытие Центра играет очень большую роль в укреплении имиджа Казахстана на международной арене.

- В Казахстане функционирует "Международный финансовый центр "Астана", который становится финансовым хабом в нашем регионе. В качестве ключевых направлений развития МФЦА определены: рынок капитала; рынок по управлению активами и его экспертиза; управление благосостоянием частных лиц; исламское финансирование; альтернативное финансирование (фонды прямых инвестиций, хедж фонды, венчурный капитал). 1 января 2018 года в Казахстане заработал независимый суд и арбитражный центр. На постсоветском пространстве это первая юрисдикция с собственным коммерческим и гражданским правом, основанным исключительно на принципах английского права. Суд Международного финансового центра Астаны является дополнением к национальной судебной системе и предлагает специальные услуги для инвесторов. Суд МФЦА будет работать исключительно на праве, основанном на принципах английского права и стандартах ведущих международных финансовых центров, – отметили в МИД РК.

В ведомстве дополнили, что, несмотря на то, что судебная система и суд МФЦА являются независимыми от судебной системы Казахстана, будет вестись совместная работа с Верховным судом РК, Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции РК и с другими государственными органами для успешного развития деятельности системы по разрешению споров МФЦА.

- Обратиться в арбитражный центр могут все предприниматели. При этом он выступает альтернативой как внесудебный способ разрешения споров. Независимый суд обеспечили высококвалифицированными иностранными судьями, опыт которых получен исключительно в странах с юрисдикцией английского права. Председателем суда Международного финансового центра стал лорд Гарри Кеннет Вульф - авторитетный и известный юрист не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами. У него большой профессиональный опыт работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга, – сообщили в ведомстве.

Также в МИД сообщили, что в настоящее время между администрацией МФЦА и Шанхайской фондовой биржей заключено акционерное соглашение, согласно которому Шанхайская биржа станет акционером новой биржи МФЦА (с долей 25%), что открывает доступ к инвестиционной ликвидности Китая. Также подписано технологическое соглашение с биржей NASDAQ (США), которое предполагает внедрение наиболее используемой мировой торговой платформы. Усилена роль МФЦА в качестве регионального хаба исламского финансирования, площадки для стран СНГ и ЦА по предоставлению исламских финансовых услуг.

- МИД в рамках своей компетенции оказывает необходимое содействие Центру в наращивании сотрудничества с зарубежными финансовыми институтами. В этой связи 8 октября 2018 года утверждена Дорожная карта по развитию и продвижению МФЦА. Таким образом, деятельность Центра на данном этапе содействует продвижению торговой и экономической дипломатии нашей страны, – резюмировали в МИД РК.

Владимир Демидов

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