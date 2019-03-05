На какую бесплатную медпомощь могут рассчитывать иностранцы в Алматы

Какие болезни могут вылечить бесплатно гостям города.

Что могут вылечить бесплатно иностранцы, временно или постоянно проживающие в Алматы, выяснил корреспондент Zakon.kz.

По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматы Тлеухана Абилдаева, постоянно проживающие иностранцы в Казахстане, имеющие вид на жительство, работающие в нашей стране, если в рамках системы обязательного социального медицинского страхования вносят взносы, на них распространяться будет, как и на граждан Казахстана, пакет услуг в рамках ГОБМП И ОСМС.

Если иностранцы временно находятся на территории Казахстана, не задействованы в системе медицинского страхования, им будет оказана только ГОБМП при экстренных случаях, инфекционных заболеваниях, представляющих опасность для общества.

–Например, если у иностранца туберкулез, когда его стадия заразная, распространяется инфекция, то в рамках ГОБМП его лечат. Как только удается перевести туберкулез в стадию «не заразную», то болеющий иностранец либо продолжает лечение по озвученной выше схеме, либо вернуться к себе на Родину для продолжения лечения, - сказал Тлеухан Абилдаев.

В начале этого года с Филиалом Фонда по Алматы заключили договора 185 медицинских организаций мегаполиса, что на 13 больше, чем в прошлом году. 104 организации, более половины поставщиков медицинских услуг по Алматы, являются частными. Для сравнения, в 2017 году всего 53 частные медицинские организации работали в рамках госзаказа по оказанию ГОБМП.

В Алматы в рамках ГОБМП обслуживает население 77 поликлиник, среди них 38- частные.

Ранее мы рассказали, какие медицинские услуги сейчас бесплатны для самих граждан Казахстана.

Альберт Ахметов

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