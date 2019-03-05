В современной армии нужный настрой военнослужащим дают не только идеологи и командиры, но и психологи.

В преддверии Международного женского дня хотелось бы рассказать о профессионале своего дела, прекрасном человеке и замечательной маме - начальнике психологической службы Управления воспитательной и идеологической работы Военного института Сухопутных войск капитане Анаре Сыздыковой, передает Zakon.kz.

От боевого духа и твердости бойцов на поле боя во многом зависит успешный исход военных сражений. В современных армиях нужный настрой военнослужащим дают не только идеологи и командиры, но и психологи.

Капитан Сыздыкова - знаток души курсанта, сержанта, офицера, ее отличают безграничная любовь, уважение к людям, умение понимать характер каждой личности. Профессия Анары Болатхановной является очень интересной и творческой, требующей постоянного развития, совершенствования, огромных душевных затрат и вклада. Она - отличный помощник командиров в ситуациях, которые кажутся неразрешимыми. Ее основная задача - научить военнослужащих института справляться с любыми проблемами, быть устойчивым к разного рода стрессам, а также сделать всё возможное, чтобы человек поверил в себя, воспринимал жизнь в ярких красках, достигал успеха во всех начинаниях.

Обязанности главного пcихoлoгa военного института cлoжны и мнoгooбpaзны. Она должна изучать пcихoлoгичecкие ocoбeннocти вoeннocлyжaщих, вoинcких кoллeктивoв, пcихoлoгичecки oбecпeчивaть бoeвyю гoтoвнocть, бoeвyю пoдгoтoвкy, бoeвoe дeжypcтвo, вoинcкyю диcциплинy в институте, проводить пpoфилaктикy нeгaтивных coциaльнo-пcихoлoгичecких явлeний в вoинcких пoдpaздeлeниях, oкaзывaть пoмoщь вoeннocлyжaщим пo peшeнию их пcихoлoгичecких пpoблeм. Как говорит Анара Болатхановна, она вceгдa oбecпeчeна интepecнoй, живoй, твopчecкoй paбoтoй, и эта работа является ее музой. А сама капитан Сыздыкова – муза для своего супруга Еркеша Буркетбаевича, с которым она вместе исколесила все военные гарнизоны Казахстана.

У них пятеро детей и для них Анара Болатхановна - самая лучшая на свете мама. Старший сын Халык выполняет свой долг перед Родиной, проходит сейчас срочную службу в десантно-штурмовых войсках. Второй сын Жансен учится в «Назарбаев интеллектуальной школе». Они сегодня вдали от родительского дома, и ее будни украшают младшие сыновья Динмухамед и Батырхан и дочь Мейирим.

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