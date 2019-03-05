После реанимационных действий девушка пришла в сознание.

В Уральске девушка пыталась отравиться газом. Свести счеты с жизнью ей помешали спасатели, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, 28 февраля в 01.18 на пульт дежурно-диспетчерской службы оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что 23-летняя девушка намерена покончить жизнь самоубийством. Выяснилось, что звонила подруга девушки, которой она отправила сообщение, что собирается свести счеты с жизнью.

- На вызов немедленно выехали спасатели подразделения №3 Нурбек Тауашев, Бекжан Айткалиев и Болатбек Сартаев. К операции уже подключились полицейские. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что дверь квартиры, в которой находилась девушка, заперта изнутри. Вскрыв дверь и оказавшись в квартире, специалисты экстренных служб почувствовали резкий запах бытового газа. Девушку они обнаружили на полу без сознания, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Бекжан Айткалиев вынес пострадавшую на балкон на свежий воздух и вместе с сотрудником полиции экстренно приступил к оказанию первой медицинской помощи.

После реанимационных действий девушка пришла в сознание. Позже спасенная была передана бригаде скорой медицинской помощи.

- Спасатели отключили газовую плиту и провели мероприятия по проветриванию квартиры и подъезда от скопившегося газа. Также спасатели оказали психологическую поддержку подруге спасенной, которая от происходящих событий находилась в стрессовом состоянии, - сообщили в ДЧС ЗКО.

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