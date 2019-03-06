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Пленарное заседание Мажилиса под председательством спикера Нигматулина

Будет рассмотрено соглашение между Казахстаном и Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи.

Фото : 24.kz6 марта 2019, 10:00

В Мажилисе проходит пленарное заседание под председательством спикера Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности будут рассмотрены проекты законов: "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита"; "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года".

Кроме того, рассмотрят заключение по проекту: "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи".


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