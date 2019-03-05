Многодетная мама открыла три детских сада в Караганде

Первый сад был открыт в 2015 году.

В Караганде многодетная мама открыла три детских сада. Гульнара Смаилова решила организовать свое дело, когда сама столкнулась с проблемой нехватки мест в садиках, передает Zakon.kz.



- По профессии я инженер-железнодорожник. Но с 2007 года вместе с мужем мы работали в сфере здравоохранения. У нас пятеро сыновей. Младшим тройняшкам 5 лет. Когда сама столкнулась с проблемой нехватки детских садов, то, посоветовавшись с мужем, решила открыть садик.

Свой первый детский сад "Акмаржан" Гульнара Смаилова открыла в 2015 году. Она получила помощь по государственной программе "Дорожная карта бизнеса - 2020".

Сад "Армашка" в Майкудуке появился в 2016 году. Еще через год открылась "Одарешка" в Пришахтинске. Все эти садики работают по линии государственно-частного партнерства. Предпринимательница получила кредит через фонд "Даму".

Все эти садики рассчитаны на 300 и 360 мест, все они полностью заполнены.

- В наших садиках все дети размещены по госзаказу, то есть родители вносят лишь часть оплаты - 11 000 тенге. Остальные расходы на содержание детей нам оплачивает государство. В каждом нашем садике работают по 70 человек. Это профессионалы своего дела. Когда мы отбираем сотрудников, то в первую очередь обращаем внимание на человеческие качества, на образование и так далее. По рейтингу наши садики входят в число 10 лучших в Караганде среди 66 детских садов, - рассказывает предпринимательница.

В детских садах Гульнары Смаиловой по 12 групп. Работают языковые, творческие, хореографические, вокальные кружки и секции. Есть курсы легоконструирования и робототехники.

Недавно в "Одарешке" прошел первый турнир по робототехнике среди малышей. В нем приняли участие 23 команды из всех дошкольных учреждений нашей области.

Все кабинеты в садиках оснащены современным оборудованием. Во всех садах есть психологи, которые не только работают с детьми, но и проводят семинары для родителей.

- Мы занимаемся не только творческим и спортивным развитием детей, но также заботимся об их здоровье. Ежеквартально для детей проводится галотерапия для укрепления иммунитета. В наших садах есть солевые комнаты. Все группы с воспитателями проводят занятия по 15-20 минут в солевой комнате, - подчеркивает Гульнара Смаилова.

В планах у карагандинки - открытие частной школы.

- Это по просьбе родителей. Многим удобно, когда детей можно оставить на целый день в школе. Сейчас мы исследуем эту сферу, узнаем, какие существуют меры государственной поддержки. Если все нас устроит, то, возможно, в скором будущем откроем и школу.

По данным Управления предпринимательства Карагандинской области, 46 616 жительниц региона занимаются предпринимательством. Большинство - 57,2% - ведут бизнес в сфере торговли. Также предпринимательницы часто выбирают для открытия своего дела такие направления, как туризм, дошкольное образование, дизайн, здравоохранение, декоративно-прикладное искусство.

В области действует Совет деловых женщин. Он, как отмечают в Палате предпринимателей "Атамекен", за последний год стал активной общественной организацией во многом благодаря бизнесвумен, которые не просто вошли в состав совета, но и продвигают новые идеи. До сегодняшнего времени областной филиал Совета деловых женщин насчитывал чуть более 600 человек. Теперь же он постоянно пополняется новыми представительницами.

В Палату предпринимателей с начала года за сервисными услугами обратились более тысячи женщин-предпринимателей.

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