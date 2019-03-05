Гражданина Узбекистана сняли с рейса Стамбул-Алматы за курение на борту

По акту командира воздушного судна он был снят с рейса.

Транспортные полицейские сняли с рейса "Стамбул-Алматы" 43-летнего гражданина Узбекистана за курение на борту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

С начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 11 419 лиц, в том числе, за курение в неустановленных местах 894 человек.

4 марта текущего года в Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы от представителя авиакомпании АО "Эйр Астана" поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением "Стамбул-Алматы" находится деструктивный пассажир. В ходе проверки транспортные полицейские установили 43-летнего гражданина Республики Узбекистан, который курил сигарету на борту вышеуказанного воздушного судна. По акту командира воздушного судна он был снят с рейса.

Материал был направлен в Комитет гражданской авиации Министерства по Инвестициям и развитию РК, для привлечения данного правонарушителя к административной ответственности по ст.564 ч.5 КоАП РК (Нарушение пассажиром правил безопасности полетов воздушного судна).

Транспортная полиция напоминает, за нарушение пассажиром правил безопасности полетов воздушного судна, если это деяние создало ситуацию, угрожающую безопасности полета - штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

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