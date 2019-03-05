В Павлодаре потенциального самоубийцу пришлось силой оттаскивать от заледеневшей реки
Мужчина отчаянно вырывался из рук спасателей и старался довести свой умысел до конца.
Фото : pixabay.com5 марта 2019, 15:54
Мужчину, пытавшегося совершить суицид, уберегли от рокового шага спасатели оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Павлодарской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- 5 марта 2019 года около 12.00 часов спасатели заметили мужчину, целенаправленно идущего к кромке льда в районе Лермонтовского пляжа. На предупреждения спасателей по громкой связи об опасности льда на данном участке реки Иртыш мужчина не реагировал и продолжал идти. К мужчине, 1966 года рождения оперативно накинув жилеты, выбежали спасатели Тисленко М., Чаленко В., Липов С. и Фургонов А. Первому, добравшемуся к мужчине Тисленко М., пришлось силой остановить мужчину, поскольку он находился буквально в метрах от ледяной воды. Совместно с подоспевшими спасателями Липовым С. и Фургоновым А. сотрудники спасательного отряда удержали, а позже уговорили мужчину от опасного шага, – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
Однако этим дело не закончилось. Как отметили в ведомстве, по пути к берегу потенциальный самоубийца еще не раз пытался бежать к воде, но спасатели, приложив все усилия, не дали ему добраться до опасного места и передали спасенного сотрудникам полиции.
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