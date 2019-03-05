Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между НОК Казахстана и НОК Афганистана.

В Бангкоке завершила свою работу 38-ая Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии (ОСА). Главной темой на повестке дня стали выборы президента совета, а также составов Исполнительного комитета и постоянных комиссий. Об этом сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.

"По итогам голосования президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев переизбран на должность вице-президента ОСА по Центрально-Азиатской зоне на 2019-2022 гг.", - говорится в сообщении.

Президент ОСА шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах был также переизбран на очередной четырехлетний период.

На Генеральной Ассамблее также были подведены итоги прошедшего года, представлен итоговый отчет Оргкомитета летних Азиатских Игр Джакарта-Палембанг-2018, обновленная программа Олимпийской солидарности и презентации Организационных комитетов Олимпийских Игр Токио-2020 и Пекин-2022 о ходе подготовки к предстоящим соревнованиям.

В рамках мероприятий ОСА представители НОК Казахстана провели ряд двусторонних встреч с руководством НОКов Афганистана и Ирана.

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между НОК Казахстана и Афганистана.

Президент НОК Ирана доктор Сайед Реза Салихи Амири выразил готовность тесно сотрудничать с НОК Казахстана, отметив высокий уровень развития спорта в нашей стране и лидирующие позиции в Центральной Азии. Он пригласил руководство НОК Казахстана в Тегеран для подписания Меморандума о сотрудничестве между двумя странами.

Также представители Казахстана встретились с сотрудниками Международной федерации текбола (FITEQ) о возможностях развития данного вида спорта в нашей стране.

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