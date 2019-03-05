Гражданин Таджикистана осужден на 12 лет за попытку примкнуть к ИГ

Он будет отбывать в колонии строгого режима.

Суд города Турсунзаде Таджикистана за попытку примкнуть к ИГ приговорил местного жителя Султонова Джурабека Абдурахимовича к 12 годам тюрьмы, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

- 23-летний Султонов, в 2014 году выехал в трудовую миграцию в Российскую Федерацию. Будучи на территории России с июня по октябрь 2018 года он через соцсети подвергался идеологической обработке сторонников террористической организации Исламское государство*, и вскоре изъявил желание участвовать в боевых действиях в Сирии в рядах террористической группировки - сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры.

С этой целью, в ноябре 2018 года Султонов в сопровождении некоего "Абузара" вылетел из Москвы в Киев, а из Киева вылетел в город Стамбул. Он был задержан сотрудниками турецких спецслужб при попытке перехода на сирийскую территорию и передан таджикской стороне.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 32 (покушение на совершение преступления) и 401 (Наемничество) УК РТ.

Решением суда города Турсунзаде, 12 лет он будет отбывать в колонии строгого режима.

* - группировка, запрещенная в Казахстане.

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