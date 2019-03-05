В Астане пассажир машины пытался провезти три килограмма гашиша

У другого столичного жителя нашли более двух килограммов гашиша.

Полиция изъяла крупные партии наркотиков в Астане и Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники Департамента полиции Жамбылской области по оперативной информации провели санкционированный обыск у ранее судимого жителя Мойынкумского района. При осмотре его дома была изъята партия наркотиков в особо крупном размере. Полицейскими были обнаружены четыре полиэтиленовых пакета с героином общим весом 3 кг 191 г. В другом изъятом полиэтиленовом свертке, находилась марихуана весом 30 граммов.

Кроме того, сотрудниками столичного Департамента полиции по ул.Пушкина, была остановлена легковая автомашина, где у пассажира обнаружено и изъято 3 кг 268 гр гашиша.

На следующий день возле дома по ул.Аксай оперативными работниками задержан житель города, у которого был обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш весом 2 кг 688 гр.

Подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания, ведется досудебное расследование.

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