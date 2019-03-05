Полицейский 23 февраля сел пьяным за руль и попал в ДТП

Его уволили в тот же день.

Фото : коллаж

В Сети распространили кадры последствий аварии, причем автор видео утверждал, что виновник - сотрудник полиции. Информацию прокомментировали в пресс-службе МВД РК, передает Zakon.kz. Как сообщил советник министра, официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, ДТП произошло 23 февраля в Алматы, по ул. Жансугурова, по вине полицейского Полка патрульной полиции при МПС Департамента полиции Алматы. - К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.608 ч.3 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств). На сегодняшний день данный сотрудник в полиции не работает, приказом начальника Департамента полиции от 23 февраля он уволен из органов внутренних дел, - сообщил Нурдильда Ораз.

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