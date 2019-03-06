Как найти мужа-миллионера. Казахстанские реалии

Сваха, которой доверяют свою судьбу крупные миллионеры Казахстана, делится секретами.

Главная сваха страны Асем Альмурзиева считает, что миллионеры во всех странах одинаковые. Но есть пара простых секретов, как завоевать сердце богатого. В преддверии 8 марта она рассказала корреспонденту Zakon.kz о том, как девушкам "выйти замуж за принца".

–Почему богатым казахстанским мужчинам тяжело найти вторую половинку?

–Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать их образ жизни. Во-первых, у них действительно время расписано по минутам. Во-вторых, у них завышенные требования к себе и к окружающим. В жизни их очень часто пытались кинуть на деньги, обмануть, поэтому они с большим недоверием относятся к знакомствам. К тому же, у богатых людей завышенные ожидания от других людей. Миллионеры – люди слова, привыкли так: "сказали- сделали". Если люди, которые рядом, не соответствуют их ожиданиям, они легко прощаются с ними. С богатыми нужно уметь сработаться. Они готовы дружить, работать только с профессионалами своего дела. У них все лучшее: лучшая машина, лучший офис, лучшая пища, и жену они хотят себе лучшую.

–Неужели перевелись лучшие келинки?

–Чаще всего богатым людям попадаются девушки-охотницы, которые не блещут интеллектом, привыкли жить за чужой счет, но красивые. Они охотятся за богатыми, пробивают их номера телефонов в банках через знакомых, или подкупают менеджеров. Таким охотницам не важна внешность, им нужна нажива. Таких девушек в окружении миллионеров и не только очень много. Все от них всего хотят, но никто не может дать взамен ничего, кроме внешности. Зная это, видя это, миллионеры страдают. Пусть и не показывают вида. Миллионеры нанимают на работу тысячу людей, они "читают" человека, после одной встречи, беседы понимают, что от них хотят. Поэтому отказываются от "некачественных" людей. Им лучше быть одному, чем с кем попало.

–Реально ли вообще познакомиться с миллионером?

–Миллионеры не бывают там, где хорошие девушки. Но в тех местах, где появляются богатые, за ними бегают только охотницы. К тому же, они во всем видят подвох, как будто от них что-то хотят. И могут довериться только искренней девушке, кому от них ничего не надо, кто любит их как человека, а не как спонсора. Я знаю девушек, которые без всякой корысти готовы к чистой любви, но по иронии судьбы, им попадаются не самые лучше представители сильной половины человечества. И дело не в деньгах.

–Так чего богатые хотят от будущей жены?

– Это должна быть девушка, которая просто хочет быть рядом. Она должна быть не просто красивой и умной, а еще и красивой душой, не должно быть корысти. Они хотят настоящих чувств, искренней любви. Они верят в это, кстати. Настоящее- это лучшее, поэтому они ищут идеал. С миллионерами тяжело работать мне, но нахожу. Они счастливы. Она должна быть такой девушкой, рядом с которой любой мужчина растет. Если они меняют свое мировоззрение и отношение к мужчинам, то и отношение мужчин к ним тоже меняется.

–А много ли хороших девушек подходят под их критерии?

–Знаете, такие есть. Просто нужно знать, где искать. Но в основном, многие люди, особенно в Алматы, ищут выгоду, общаются с другими людьми, только если им это принесет дивиденды. От всех хотят что-то получить даром для себя. Попадаются девушки, которые пройдут кучу тренингов на тему "Как привлечь миллионера", но рано или поздно их корытсная сущность вылезает наружу. Мужчина прочитывает их ходы наперед и смеется над такими девочками. Специально ее как бы игнорирует, она начинает ему свои голые фото присылать, заманивает.

–Неужели богатые мужчины не отвечают таким, чтобы просто поразвлечься?

–Мне нравится, что сейчас мужчин сексом не удивишь. Сексом можно затянуть, привлечь к себе, но если в мозгах ничего нет, то это ненадолго. Максимум он будет держать ее на поводке, периодически заниматься сексом, подарит айфон. Она довольная, а ему смешно: для него айфон это как выпить стакан сока. И ему смешно, что девушки ведутся на такое, спят с ним ради айфона или квартиры. Таких девушек они не ценят, просто дарят им на отвяжись.

Некоторые даже сексом занимаются не со всеми, не каждую к себе подпускают. Мы настолько развились, что ценности больше ищем, а не сиюминутное увлечение. Раньше как было? Если ты красивая, 90-60-90, то миллионер твой. Сейчас еще мозги нужны.

–Обращаются ли к вам женатые мужчины, которые ищут токал?

–Я не приветствую это. Но если будет нотариально заверенное письмо от официальной супруги, что она не против, то я берусь. Да. у меня есть уже есть такие письма, и в таком случае я лично знакомлюсь с женой и лишний раз убеждаюсь, что все происходит по обоюдному согласию.

–Среди богатых дам есть проблемы поиска женихов?

– Им попадаются альфонсы, которые умеют говорить красиво, что-то делать, но с пустым карманом. Девушки, женщины с детьми, кстати, быстрее находят половинку, важно, как она себя преподнесет. Если достойная женщина, многим мужчинам уже становится все равно, что у нее есть дети и сколько их. Но всех мужчин обесценивать тоже нельзя, как и девушек. Хотя, нередко хорошим мужчинам попадаются чайки, а женщинам классным - альфонсы.

–Вы говорите, что девушки такие, сякие. А готовы ли сами миллионеры меняться ради того, чтобы обрести свое семейное счастье?

–Они опасаются многих людей, и эту мнительность необходимо убирать. Понять их можно, они боятся, что их обманут, поскольку сами пережили это. Если они реально раскрывают свою душу, то это совсем другие люди, нежели мы их видим на экране. Люди показывают себя в обществе такими, какими их хотят видеть большинство. В жизни они другие.

Альберт Ахметов

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