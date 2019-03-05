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Браконьеры, застрелившие девять сибирских косуль, выявлены в СКО

Свою добычу они разделали и спрятали в разных местах.

Фото : пресс-служба ДП СКО5 марта 2019, 17:03

В Кызылжарском районе СКО выявлен ряд жителей области, причастных к незаконной охоте на сибирских косуль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, 2 марта 2019 года в полицию поступило сообщение, что на берегу реки Ишим близ села Красный Яр задержана автомашина Mitsubishi Delica, под управлением 43-летнего петропавловца. В салоне авто находился мешок с мясом сибирской косули и гладкоствольное ружье.

По словам начальника отделения природоохранной полиции УМПС ДП СКО Сергея Липко, при осмотре окрестностей были обнаружены еще 5 мешков с мясом, неразделанные туши косуль и шкуры.

- Полицейскими установлено, что к незаконной охоте причастен ряд жителей области. Ими было отстрелено 9 косуль. В настоящее время по данному факту проводятся досудебное расследование по статье 337 УК РК "Незаконная охота", – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Всего же с начала года полицейскими области выявлено 189 правонарушений природоохранного законодательства. Из них 4 факта - незаконной охоты.


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