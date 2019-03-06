Региональный директор Всемирного банка: Предпочтительнее соблюдать гендерный баланс

В Казахстане около 64 % женщин трудоспособного возраста являются экономически активными.

Лучшее соотношение женщин и мужчин на рабочем месте приводит к более высоким результатам. Об этом, а также о роли женщин на казахстанском рынке труда в интервью Zakon.kz рассказала региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

- Какова доля занятости женщин в Казахстане? Насколько отличаются показатели нашей страны по сравнению с показателями развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)?

- В Казахстане около 64 % женщин трудоспособного возраста являются экономически активными, то есть, они или работают, или находятся в поиске работы. Этот показатель соответствует среднему уровню в странах ОЭСР (64%) чуть ниже, чем в России (68 %), и существенно выше среднемирового уровня (48,5 %).

Уровень женской безработицы в Казахстане составляет приблизительно 5,4 %, в сравнении с 4,4 % среди мужчин. Женщины мало представлены в качестве руководителей компаний: они являются владелицами или совладелицами около 39 % фирм и занимают высшие руководящие должности лишь в 23 % фирм.

- Каковы ключевые проблемы, мешающие увеличить долю женщин на рынке труда?

- Женщины по всему миру затрачивают большое количество времени на деятельность, которая не считается "экономической активностью". Это уход за детьми, пожилыми родителями или членами семьи с ограниченными возможностями. Это одна из основных причин влияющих на долю работающих женщин в Казахстане.

Когда женщины все же работают, они зарабатывают меньше, чем мужчины. Например, в 2017 году работающие женщины Казахстана получили приблизительно 68 % от суммы, выплаченной мужчинам. Учитывая то, что в семье женщина зачастую зарабатывает меньше, именно она оставляет работу в случае необходимости ухода за другими членами семьи. Из-за подобных ситуаций женщине не всегда удается приобрести хороший опыт работы, особенно в самые важный период, когда происходит становление ее карьеры.

Многие факторы, которые влияют на снижение доли работающих женщин в стране, имеют правовой характер. Например, в Казахстане, в отличии от многих других стран мира, отсутствует требование о равной оплате труда мужчин и женщин. В Казахстане также есть ряд профессий, куда вход женщинам ограничен.

- Какие действия предпринимает Всемирный банк, чтобы помочь улучшить ситуацию с занятостью женщин в Казахстане?

- Всемирный банк проводит работу по многим направлениям, способствующим улучшению положения женщин.

Например, в рамках нашего проекта "Профессиональное обучение и трудоустройство", мы предоставляем возможность обучения или переобучения нетрудоустроенным и самозанятым казахстанцам. С новыми навыками, участники проекта находят лучшие рабочие места. Приблизительно половина участников проекта – женщины.

Мы также помогли правительству Казахстана пилотировать программу "Орлеу", которая сегодня переросла в масштабную национальную программу. В рамках нее более 200 000 человек получают адресную социальную помощь, направленную на переобучение с целью дальнейшего трудоустройства. Большинство получателей — это матери-одиночки, воспитывающие детей дошкольного возраста.

Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation, IFC), которая входит в группу Всемирного банка и работает в области развития частного предпринимательства, создала более 2400 рабочих мест (половина из них – для женщин) за последние пять лет путем инвестиций в обрабатывающую промышленность и агропромышленный комплекс Казахстана.

Но, конечно же, предстоит еще много работы в этом направлении.

- Какие рекомендации Всемирный банк может дать нашей стране с точки зрения увеличения доли женщин на рынке труда?

- Я бы предложила рассмотреть политику "равная оплата за одинаковую работу", которая была реализована, например, в Евросоюзе, США, Канаде и Австралии.

Обеспечение доступа к качественным услугам по уходу за детьми, качественные условия дошкольного образования, а также варианты для обеспечения ухода за пожилыми людьми – это стандартные меры, которые применяются в разных странах для снижения "двойной нагрузки" на женщин и повышения их участия на рынке труда.

Также, могут помочь и другие меры. Например, в некоторых странах мужчинам предоставляется отпуск по уходу за ребенком, который "сгорает" в случае неиспользования. Примеры такой политики можно найти в Норвегии, Исландии, Швеции. До принятия этого закона в Норвегии в 1993 году в отпуск по уходу за ребенком выходили приблизительно 3% отцов. После введения закона в действие этот показатель возрос до 90%.

- Учитываются ли показатели женской занятости при расчете индекса человеческого капитала? Если нет, может ли такой показатель появиться?

- Каждый из компонентов Индекса человеческого капитала, разработанного Всемирным банком, включает разбивку по полу, однако Индекс человеческого капитала преимущественно сосредоточен на человеческом капитале для будущего, на том, чтобы сегодняшние дети стали работоспособными взрослыми людьми и могли в полной мере раскрыть свой потенциал в будущем. Индекс включает три компонента: выживание детей до пяти лет, школьное образование и здоровье. В Казахстане девочки имеют более высокие показатели по ожидаемому количеству лет обучения в школе (13,5 по сравнению с 13,2 у мальчиков), по количеству знаний, полученных в школе, и по оценкам в стандартизированных тестах. У женщин в Казахстане значительно более высокая продолжительность жизни. Что же касается других показателей в рамках Индекса человеческого капитала, то там результаты у мужчин и женщин схожие. В целом, значение индекса для мужчин ниже, чем для женщин, составляя 0,71 и 0,78 соответственно (где 1 является максимумом). Это признак того, что девочки могут лучше раскрыть свой потенциал с точки зрения человеческого капитала в будущем.

Существуют и другие рейтинги по вопросам гендерного равенства и повышения доли работающих женщин. Например, глобальный индекс по гендерному неравенству, составляемый Всемирном экономическим форумом. Согласно этому индексу Казахстан занимает 60-е место по всем показателям и 32-е — с точки зрения участия женщин в экономической деятельности.

- Как Всемирный банк оценивает доступность школьного и университетского образования для женщин в Казахстане?

- Что касается обеспечения равного доступа к школьному и университетскому образованию для женщин, то Казахстан выигрывает в сравнении с другими странами. Согласно последней оценке Казахстан занимает 30-е место среди стран всего мира. Среди казахстанцев в возрасте 25-54 лет доля женщин, получивших высшее образование, составляет примерно 27%, а доля мужчин — 18%. Однако, существуют некоторые различия с точки зрения направлений образования: около 33% девушек получают педагогическое образование, тогда как среди юношей этот показатель составляет всего 12%. Мужчины значительно чаще выбирают инженерные, производственные и строительные специальности (30% по сравнению с менее чем 10% среди женщин). Педагогические и медицинские профессии, где преобладают женщины, зачастую менее оплачиваемы, что еще более увеличивает разницу в заработке между мужчинами и женщинами.

- Что, по вашему мнению, является основным преимуществом женщины по сравнению с мужчиной в качестве сотрудника?

- Если сравнивать спектр навыков и возможностей женщин и мужчин, они в большей степени одинаковы. И руководствоваться выбором сотрудника, опираясь на его пол - это не самая верная стратегия. Опираться нужно на индивидуальные навыки и сильные стороны кандидата.

Имеются доказательства того, что лучшее соотношение женщин и мужчин на рабочем месте приводит к более высоким результатам (например, в советах директоров и составе высокофункциональных команд).

Были проведены исследования, которые позволяют предположить, что мужчины чаще имеют склонность к излишней самоуверенности, нежели женщины (например, женщины превосходят мужчин в некоторых аспектах торговли на финансовых рынках). В этой связи совершенно очевидно, что предпочтительнее соблюдать гендерный баланс, особенно на должностях, предусматривающих принятие решений.

Альберт Ахметов

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