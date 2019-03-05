Еще один лыжник, работавший с тренером Полторанина, признался в допинге

Эстонский лыжник Арго Кярп признался в использовании кровяного допинга.

Еще один лыжник признался в применении допинга. Он тоже работал с тренером Полторанина, пишет sport.inform.kz.

Эстонский лыжник Арго Кярп признался в использовании кровяного допинга.

Отметим, что Кярп принимал участие в трех Олимпиадах – Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Лыжник рассказал, что получил контакты немецкого доктора Марка Шмидта от бывшего тренера сборной Эстонии Мати Алавера.

- Возможно, после такого заявления я уничтожу все свои отношения с людьми, но я больше не могу жить во лжи. Я попадал в ТОП-20 в гонках на Кубке мира, но

чувствовал, что этого недостаточно. Тогда я подумал, что смогу попасть в десятку сильнейших с помощью допинга. Все контакты мне дал Алавер. Я его даже об этом не просил, – сообщил Кярп.

Ранее на чемпионате мира в Зеефельде австрийской полицией за кровяной допинг были задержаны другие эстонские лыжники – Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу. Кроме того, был задержан казахстанец Алексей Полторанин, который тоже работал с Мати Алавером.

27 февраля казахстанский лыжник Алексей Полторанин, участвующий на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде был арестован сотрудниками правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии. Позже его отпустили. Тогда и появилась информация, что спортсмен признался в приеме допинга.

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