Лукашенко о ситуации в ОДКБ: Возникла нездоровая ситуация

Однако, по его словам, востребованность самой организации сомнений не вызывает.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 5 марта совещание с руководством правительства и высших государственных органов, на котором обсуждалось участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о ситуации в ОДКБ. Он отметил, что с учетом мировых тенденций ее востребованность не вызывает сомнений.

- Это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, - сказал президент.

Главный вопрос, который до сих пор не снят с повестки в ОДКБ, - представитель какой страны должен занять пост генерального секретаря.

- Возникла нездоровая ситуация, - кратко охарактеризовал проблему он.

Эпопея с вроде бы обычным вопросом - назначение генерального секретаря ОДКБ - продолжается не один, не два и не три месяца. Однако консенсус до сих пор не найден.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам". Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.

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