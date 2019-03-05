Командиры несут персональную ответственность за аттестацию контрактников

В этом году в Алматы порядка 80 военнослужащих по контракту должны будут пройти аттестацию.

В Департаменте по делам обороны г. Алматы началась аттестация военнослужащих по контракту сержантского и рядового составов Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.



Цель аттестации - всесторонняя и объективная оценка служебной деятельности, профессиональной компетентности, а также рациональное использование и развитие профессионального потенциала военнослужащих. Аттестация военнослужащих проводится не реже одного раза в три года, где даётся всесторонняя и объективная оценка военнослужащих, определяется их соответствие занимаемым воинским должностям и перспективы дальнейшего служебного использования.

При оценке военнослужащего в обязательном порядке учитывается уровень профессиональной подготовки, знание общевоинских уставов, наставлений, своих обязанностей по занимаемой воинской должности и их выполнение, совершенствование профессиональных знаний в системе профессиональной подготовки, умение применять полученные знания на практике, способность анализировать и принимать обоснованные решения, стаж и опыт руководящей работы, классная квалификация, деловая культура, умение видеть и желание иметь перспективу служебного роста, область деятельности, в которой аттестуемый проявил наибольшие способности достиг высоких результатов, личная дисциплинированность, исполнительность, требовательность.

Большое внимание уделяется на нравственные качества военнослужащего, такие как честность, справедливость, добросовестность, работоспособность, объективность, коммуникабельность, порядочность, внимание к окружающим.

В этом году порядка 80 военнослужащих по контракту должны будут пройти аттестацию в местных органах военного управления Алматы.

Непосредственные командиры (начальники), составляя аттестацию на подчиненных, несут персональную ответственность за объективность аттестации, обоснованность оценки и определения служебной перспективы подчиненных.

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