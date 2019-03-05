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Казахстанский шорт-трекист вошел в топ-5 Универсиады

В Красноярске на зимней Универсиаде-2019 прошли соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 500 метров.

Фото : oblsport-bko.gov.kz5 марта 2019, 18:00

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша стал 5-м на дистанции 500 метров на Универсиаде-2019 в Красноярске, сообщает Sports.kz.

В Красноярске на зимней Универсиаде-2019 прошли соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 500 метров.

Казахстанец с результатом 41.047 секунд дошел до полуфинального забега, однако не смог пробиться в финал "А", уступив представителям России и Южной Кореи.


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