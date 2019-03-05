Посол Казахстана встретился с премьер-министром Индии

Участниками встречи стали руководители передовых индийских компаний, известные журналисты и общественные деятели.

На полях Rising India Summit 2019, организованным крупнейшим индийским новостным порталом CNN-News18, Посол Казахстана в Индии Булат Сарсенбаев встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе встречи казахстанский дипломат передал индийскому лидеру приветствия и пожелания успехов в предстоящих в мае этого года всеобщих выборах от Президента РК Нурсултана Назарбаева, а также вкратце проинформировал его о ближайших казахстанко-индийских мероприятиях и планах на этот год, в том числе официальных визитах и их сроках.

Участниками встречи стали также 30 руководителей передовых индийских компаний, известных журналистов и общественных деятелей.

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