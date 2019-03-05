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Инвалидам в Атырауской области два года не выплачивали социальную помощь

Прокуратура области выявила факты и восстановила справедливость.

Фото : Егемен Қазақстан5 марта 2019, 19:11

По акту надзора прокуратуры Индерского района Атырауской области 151 инвалиду выплачена гарантированная социальная помощь свыше двух млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

Прокуратурой района выявлено, что отделом занятости населения в период с 2016 по 2018 годы инвалидам не оказывались предусмотренные законодательством социальные выплаты к памятным датам и праздничным дням.

В результате вмешательства прокуратуры, права инвалидов восстановлены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


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