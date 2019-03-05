Представителя МИД России не пустили в Чехию

В чешских СМИ отмечается, что это было сделано "по соображениям безопасности".

Представителя МИД России, направлявшегося в Чехию в составе официальной делегации, не пустили в страну, сообщает РИА Новости.

Дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

При этом в чешских СМИ отмечается, что представителя МИД России не пустили в страну "по соображениям безопасности".

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии запланировано на среду, 6 марта.

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