Представителя МИД России не пустили в Чехию
В чешских СМИ отмечается, что это было сделано "по соображениям безопасности".
Фото : facebook.com5 марта 2019, 19:24
Представителя МИД России, направлявшегося в Чехию в составе официальной делегации, не пустили в страну, сообщает РИА Новости.
Дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
При этом в чешских СМИ отмечается, что представителя МИД России не пустили в страну "по соображениям безопасности".
Заседание российско-чешской межправительственной комиссии запланировано на среду, 6 марта.
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