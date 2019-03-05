Бывшему редактору журнала "Аңыз адам" было 59 лет.

В Алматы скончался журналист Нагашыбай Есмырза. У него случился сердечный приступ в здании алматинского городского суда, сообщает Sputnik Казахстан.

Мужчине стало плохо с сердцем в здании горсуда. Он пришел на заседание по делу общественного деятеля Серикжана Балиша.

Заместитель главного врача Алматинской станции скорой медицинской помощи Шайхидин Бадиров сообщил, что Нагашыбай Есмырза умер в карете скорой медицинской помощи.

- У него произошел острый инфаркт миокарда, случился кардиогенный шок. Пациент находился в состоянии клинической смерти. В течение восьми минут после того, как он был госпитализирован медиками, он скончался, - заявил врач.

Нагашыбай Есмырза – бывший редактор журнала "Аңыз адам". Ему было 59 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!