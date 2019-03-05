Обильный весенний снегопад обрушил крыши в нескольких регионах Казахстана

По словам коммунальных работников, главная причина обрушения крыш – это использование при строительстве более дешевых материалов.

Первые дни весны оказались богаты на чрезвычайные ситуации. Сразу в нескольких регионах страны из-за обилия снега обрушились крыши многоэтажных домов. И почти в каждом случае не ясно, кто должен нести ответственность - коммунальщики или же сами жильцы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Около 3 млн тенге будет стоить ремонт обрушившейся крыши одной из пятиэтажек в Петропавловске. В жилом доме, каких по стране тысячи, из-за тяжелого снега частично обрушилась кровля. К счастью, обошлось без пострадавших.

Опасный участок здания оцепили, а жителям порекомендовали обратиться в КСК. Там посоветовали, для начала расчистить и так аварийную крышу. Вот только заняться этим могут лишь профессиональные альпинисты. Их услуги жильцам обойдутся примерно в 400 тысяч тенге.

По словам коммунальных работников, главная причина обрушения крыш – это использование при строительстве более дешевых материалов. Например, на вентиляционные шахты часто укладывают силикатный кирпич вместо железобетонного, который попросту не выдерживает в это время года тяжести снега.

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Тяжести снега не выдерживают не только крыши домов. В Костанае из-за обилия осадков пострадала крыша паркинга. А в в Уральске с начала зимы произошло более двадцати подобных случаев. В последний раз, в одном из домов, который возвели 40 лет назад, не выдержали деревянные стропила и рухнули под тяжестью многотонного снега.

- Конечно бы, председателям КСК, старшим по дому, соблюдая все меры безопасности, производить чистку крыш от снега. Так как у нас зима в этом году снежная, - говорит начальник отдела ДЧС области Бахытжан Ихсанов.

Но в ассоциации КСК объясняют: средства на уборку снега с крыши в смету, как правило, не закладываются. Причем решается это на общем собрании жильцов. Многие отказываются от этой услуги, ведь счет за коммуналку придет больше. Капитальный и текущий ремонт крыши обслуживающие организации производить обязаны, но за уборку снега нужно дополнительно платить.

- Сегодня нужны целевые сборы, чтобы снег чистить. Это же огромный объем снега лежит. Надо его выкидывать и вывозить. А это рабочие силы, рабочие руки. А руки откуда возьмешь, если у вас один дворник, сантехник и электрик? – спрашивает президент ассоциации КСК Уральска Низамбек Кенжебаев.

По словам Низамбека Кенжебаева, если казахстанцы хотят получать более качественные услуги от обслуживающей компании, счет в квитанциях за месяц должен быть больше раз в 5. Тогда хватит на все. По словам коммунальщиков, казахстанцы не готовы платить за ремонт того, что пока еще не рушится. Получать другие счета от КСК или решать проблемы самостоятельно? Выбирать самим жильцам.

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