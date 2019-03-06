Казахстанец поехал на заработки в Норвегию и попал в неприятную историю

Он и не предполагал, чем обернется для него попытка подработать в Норвегии.

Прочитав объявление о том, что в благополучной Норвегии требуются строители, 45-летний Берик Айжанов (имя и фамилия изменены) с радостью ухватился за эту возможность. Работодатель обещал платить 2 000 евро в месяц. Казахстанец и не предполагал, чем обернется для него эта история, пишет "Экспресс К".

Ранее мужчине уже доводилось работать за границей – он шабашил в Южной Корее. Он обратился к представителю работодателя в нашей стране. Никаких сомнений наш герой не испытывал, благо офис компании и по сей день находится в самом центре южной столицы. За оформление всех необходимых документов мужчина заплатил 3 000 евро. Работодатель оформил шенгенскую визу сроком на один год через эстонское посольство и приобрел билет до литовской столицы. В Вильнюсе наш соотечественник встретился с представителем нанимателя, который проводил его на самолет до Осло. Билет за 90 евро Берик приобрел за свой счет.

Казахстанец прибыл в Осло 11 декабря прошлого года и устроился на стройку в городе Сорумсанде неподалеку от норвежской столицы. Мужчина проработал более месяца, но так и не получил обещанную зарплату. Он обратился к своему работодателю, а также связался с офисом компании, оформлявшей для него документы в Алматы. Там обещали урегулировать ситуацию в скором времени, однако помощи наш соотечественник так и не дождался. Вместо этого он угодил в полицейский участок, где его обвинили в нарушении норвежских законов и вынесли вердикт о депортации. Берик провел несколько ночей в изоляторе временного задержания в Осло, а затем был отправлен в транзитную зону аэропорта норвежской столицы, откуда через пару суток вылетел в Алматы.

Представители норвежской полиции уведомили посольство Казахстана о задержанном, однако к большому удивлению отечественных дипломатов отказали в организации встречи с ним, предоставив лишь возможность поговорить с Бериком Айжановым по телефону. Мужчина заверил наших представителей, что условия содержания в изоляторе вполне сносные и его обеспечили всем необходимым.

- Нам позвонили из полиции и сообщили о нашем соотечественнике в конце рабочего дня, – прокомментировал ситуацию поверенный в делах нашей страны в Норвегии Ильяс Омаров.

По словам дипломата, на следующий день полиция не выходила на связь, затем наступили выходные, и трубку никто не поднимал.

- Нас просто поставили перед фактом, – резюмировал он. – К сожалению, приходится констатировать, что наши граждане порой не становятся на временный консульский учет по прибытии в другую страну. Соответственно, мы не можем оказать им базовую правовую помощь в стране пребывания. В результате мы узнаем о их существовании и, соответственно, возникших проблемах, когда уже сложно что-либо изменить.

Берику Айжанову запретили въезд в страны Шенгенской зоны на три года, он понес убытки, не заработав в Стране фьордов ни единой кроны.

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