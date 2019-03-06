Ребенок нашел зуб мамонта, жившего сорок тысяч лет назад

Найденный зуб мамонта размером с ладонь сохранился не очень хорошо, но ребенок сразу понял, что именно отыскал.

Восьмилетний археолог-любитель по имени Себастьян сделал редкое открытие во время прогулки с друзьями по пляжу Чармут, сообщает РИА Новости.

Найденный зуб мамонта размером с ладонь сохранился не очень хорошо, но ребенок сразу понял, что именно отыскал.

По словам ученых, зуб принадлежал шерстистому мамонту, который жил 40 000 лет назад во время ледникового периода, а не юрского, что и делает находку редкостью.

- Зуб очень изношенный и трудно точно сказать, верхний он или нижний, - рассказал профессор Даниэль Шрев из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне. – Самое вероятное время жизни животного – между 60 000 и 25 000 лет назад.

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