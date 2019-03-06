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Пропавших в лесу девочек нашли по фантикам от конфет

Спасение окрестили настоящим чудом, ведь шансы на выживание в дикой местности у маленьких детей были невелики.

Фото : humboldtgov.org6 марта 2019, 06:43

Почти двое суток 250 добровольцев искали в калифорнийском лесу двух девочек пяти и восьми лет, но спасти их помогли фантики от конфет, передает Life.

По сведениям полицейских, 1 марта сёстры играли неподалёку от дома. Они заметили оленьи следы, начали их рассматривать и следовать за ними в лес. В какой-то момент они поняли, что заблудились и не могут вернуться.

Но малышки оказались непростые: одна даже прошла программу самого юного скаута и разбиралась в выживании. Они решили не блуждать по незнакомой местности, а дожидаться помощи. Укрытием им стала упавшая ветка, а воду девочки собирали с листьев черники. Вместо одеяла ночью они использовали дождевик.

В это время родители уже подняли тревогу, начали поиски, но никто не знал, где искать, пока один из добровольцев не обнаружил фантик, который и подсказал направление поиска. Вскоре были обнаружены детские следы, а потом уже и сами дети.

Это спасение окрестили настоящим чудом, ведь окружающая природа сурова, лес полон опасностей, а статистика выживания маленьких детей в такой ситуации уже после первого дня весьма прискорбна. Но к счастью, всё обошлось. Медики диагностировали у девочек только обезвоживание. По словам матери, после этого случая она купила дочкам подарки с GPS-маячками.


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