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12 золотых медалей завоевали карагандинские таэквондисты в Германии

В общекомандном зачете Казахстан занял второе место.

Фото : pixabay6 марта 2019, 07:01

12 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей завоевали юные карагандинские таэквондисты на открытом чемпионате Германии, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 7 стран. В общекомандном зачете Казахстан занял второе место. Наши юные спортсмены уверенно держат лидерство на азиатских турнирах, потому главной задачей ставили - проверить силы в Европе. Тренеры обнаружили разницу в тренировочном подходе.

Казахстанские таэквондисты показали себя выносливыми и физически развитыми. Европейская же школа оказалась более дисциплинированной. Теперь наставники намерены скорректировать тренировочную практику.

- Численность нашей команды была меньше, чем других команд. Несмотря на это. Наши ребята собрались духом и показали хороший результат. Они показали азиатское ведение боя, сам характер, - сказал тренер Нурбол Игембаев.


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