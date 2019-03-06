Как казахстанцы выступают на Универсиаде в Красноярске

За три дня Универсиады разыграно 14 медальных комплектов.

Новых медалей в копилке казахстанской сборной пока не появилось. Sputnik Казахстан подводит некоторые итоги прошедших соревновательных дней.

Горные лыжи

В супергиганте в понедельник казахстанка Мария Григорова была 48-й, а в слаломе ее позиция в итоговой таблице была сороковой. День спустя в этой же дисциплине ее партнер по команде Захар Кучин показал такой же результат - 48-я позиция в супергиганте. В слаломе Кучин финишировал 32-м.

Лыжные гонки

В гонке преследования на дистанции пять километров в понедельник лучшей среди казахстанок стала Мария Люфт, которая финишировала на 18-й позиции. Совсем немного уступила ей Ксения Шалыгина - она стала 19-й.

Ангелина Шурыга в итоговой таблице заняла 22-ю позицию, а Тамара Эбель - 38-ю.

Лыжники Асет Дуйсенов и Иван Люфт в понедельник вошли в первую десятку на дистанции десять километров, заняв восьмую и десятую позиции соответственно. Наиль Башмаков стал 17-м, Константин Борцов - 23-м, Никита Гридин - 27-м, а Нуркен Аскар - 59-м.

Фристайл и сноуборд

Фристайлистка Жанбота Алдабергенова не смогла повторить свой успех, когда она завоевала для Казахстана первую медаль Универсиады. В смешанной командной акробатике наши команды - женская и мужская - выбыли из борьбы до суперфинала. В параллельном гигантском слаломе казахстанцы также завершили борьбу, не дойдя до финала.

Спортивное ориентирование

В спринте спортивного ориентирования у мужчин лучший результат показал Дмитрий Адамович, финишировавший на 26-й позиции. Виталий Лукашевич стал 37-м, Никита Кузнецов - 40-м. Адиль Толеубаев завершил спринт на 47-й позиции, а Ильяс Назыров стал 49-м.

У девушек в спринте лучшей стала Асем Назырова - она поднялась на 13-ю строчку итоговой таблицы. Камила Ибраева стала 33-й, Анна Мельник и Махаббат Амрина завершили гонку на 35-м и 37-м местах соответственно. Анастасия Огнева стала 39-й.

В гонке преследования лучший результат среди мужчин у Дмитрия Адамовича - 26-е место, у женщин лучшей стала Асем Назырова, финишировавшая 13-й.

Шорт-трек

На состязаниях конькобежцев в шорт-треке Мерсаид Жаксыбаев на дистанции 1,5 километра занял в итоге девятое место, а его коллега по команде Нуртилек Кажгали - 12-е.

Среди девушек лучший результат показала Алия Амиргалиева, которая стала 15-й. Алена Волковитская добралась лишь до 21-й строки в итоговой таблице.

На дистанции 500 метров лучшей стала Яна Хан, которая заняла 13-е место, Алия Амиргалиева и Кадиша Бахтыкереева стали 22-й и 23-й соответственно.

У юношей на той же дистанции лучший результат принадлежит Денису Никише - он стал пятым. Бейсеев Нурлыбек - 19-й, Евгений Ребик - 21-й.

Бенди и хоккей

В хоккее с мячом казахстанской сборной не везло - три игры с первого марта они проиграли, пропустив в общей сложности 20 мячей. Однако во вторник на встрече с Норвегией наши спортсмены смогли вырвать победу: 3-2.

Зато юноши из хоккейной сборной к сегодняшнему дню не дали соперникам ни разу поразить свои ворота - в понедельник они всухую обыграли сборную Швеции со счетом 5-0.

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