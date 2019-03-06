Американские власти обсудили новые санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во вторник продлил действие указа о санкциях против Венесуэлы, принятого в марте 2015 года администрацией Барака Обамы.

Совет национальной безопасности США, которые поддерживают незаконно провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, во вторник обсудил новые санкции против правительства законного президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник продлил действие указа о санкциях против Венесуэлы, принятого в марте 2015 года администрацией Барака Обамы. Тогда США ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США.

- Я только что вернулся с заседания Совета национальной безопасности. Руководители (ведомств – ред.) изучают новые санкции, новые меры, чтобы усилить нашу хватку над финансами Мадуро, лишить его режим денег, которые нужны ему, чтобы оставаться у власти, - сказал Болтон в эфире телеканала Fox News Business.

- Мы будем продолжать наши усилия. Президент Трамп ясно сказал, что он хочет мирной передачи власти Хуану Гуаидо. Это, как мы думаем, то, чего хочет народ Венесуэлы, и мы будем давить дальше, чтобы это случилось, - добавил он.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. Затем спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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