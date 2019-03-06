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Российские чиновники снова убрали мусор фотошопом

Сотрудники использовали ретушь в фотографиях, с помощью которых отчитывались о проделанной работе на трех свалках.

Фото : пресс-служба ОНФ6 марта 2019, 08:47

В Ростовской области чиновники убрали свалки на фотографиях с помощью фоторедактора, передает Lenta.ru.

Общественники выявили, что сотрудники администрации Неклиновского района использовали ретушь в фотографиях, с помощью которых отчитывались о проделанной работе на трех свалках. Лично посетив объекты, активисты обнаружили мусор на месте.

В отношении сотрудника администрации областное министерство природных ресурсов и экологии составило протокол по статье "Сокрытие или искажение экологической информации".

В ноябре 2018 года сообщалось об увольнении сотрудника администрации Саратовского района Саратовской области. Госслужащий отчитался о ликвидации свалки, подделав фотографии, мусор на которых был убран с помощью фотошопа.

В том же месяце власти Междуреченска (Кемеровская область) поручили установить во дворе жилого дома детскую площадку, которую разобрали и увезли после того, как сфотографировали проделанную работу.


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