В среду на севере Казахстана ожидается снег

Местами по стране возможны туман, гололед, метель, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по Казахстану на 6 марта, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере – преимущественно снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 м/с и более с метелью. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются гололед, днем – низовая метель, усиление ветра 15 м/с. В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, днем ветер 15-20 м/с, в Жамбылской – гололед. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, ночью ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Карагандинской, ночью в Туркестанской областях местами ожидается туман", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Астане 5-7 марта ожидаются временами низовая метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. 5 марта в Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

Днем 6, сутки 7 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 7 марта в Павлодарской областях ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Местами туман, гололед, метель.

6-9 марта в связи с прогнозами положительных дневных температур в Алматинской области, прилегающих территориях Алматы и на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -3°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 6 марта.

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