"Золото Великой степи" представили в Москве

На выставке были выставлены открытия именитых казахстанских археологов Зейнуллы Самашева и Абдеша Толеубаева

Жители Москвы и гости столицы получили уникальную возможность ознакомиться с эксклюзивными археологическими находками, вошедшими в сокровищницу истории Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на УВП ВКО.

Выставка "Золото Великой степи", где представлено более 25-ти тысяч экспонатов, открылась в музее современной истории России. Это стало возможным благодаря совместной работе акимата Восточно-Казахстанской области и посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Официальный старт масштабному событию дал чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов.

- Хочу, прежде всего, выразить благодарность акиму Восточного Казахстана Даниалу Ахметову, нашим именитым ученым, а также руководству музея современной истории России за предоставленную возможность насладиться уникальным наследием древних кочевников, имеющим большую историческую и культурную ценность, - подчеркнул Имангали Тасмагамбетов. В этом плане особое место занимают такие памятники, как Берель, Шиликты, Елеке сазы, находящиеся на территории Восточного Казахстана. И прекрасно, - продолжил посол, - что в рамках реализации программы Президента "Рухани Жангыру" Казахстан имеет возможность продемонстрировать дружественному соседу, как Россия, высочайший уровень цивилизации золотой эпохи всадничества с его великолепными и хорошо сохранившимися образцами обработки металлов, ювелирного искусства, оружия и снаряжения".

На выставке действительно были выставлены открытия именитых казахстанских археологов Зейнуллы Самашева и Абдеша Толеубаева, которые в течение последних трех лет возглавляли научные экспедиции на некрополях Востока в рамках специально разработанной акиматом области долгосрочной археологической программы, финансируемой из местного бюджета. Непосредственно только на научные изыскания в течение 2016-2018 годов было выделено более 500 млн.тенге, и отрадно, что эта программа, по словам руководителей делегации области, будет продолжена в ближайшие годы.

Центральным элементом выставки стала реконструированная экспозиция "Золотого человека" VII-VIII вв. до н.э., который был найден Абдешом Толеубаевым в 2003 году. Исполнителем реконструкции образа кочевника стал известный мастер Крым Алтынбеков, при этом научное руководство было осуществлено ученым-первооткрывателем. Посетители выставки смогли увидеть до мельчайших деталей продуманный костюм и убранство вождя, в которых ученый воссоздал дух эпохи властелинов степи.

В столицу также были привезены и находки Абдеша Толеубаева в 2016 году, которые существенно расширили знания о шиликтинской цивилизации. По словам ученого, именно Шиликты является колыбелью раннесакской культуры всего евразийского пространства.

Огромный интерес на открытии выставки вызвали находки Зейноллы Самашева с Берельского некрополя, а особенно реконструкция Берельской лошади в парадно-погребальном убранстве (IV – III вв. до н.э.). Под научным руководством ученого исполнителем стал Калиолла Ахметжан, член Союза художников Казахстана.

Ну а венцом выставки стали последние сенсационные открытия Зейнуллы Самашева с элитного погребения некрополя Елеке Сазы. Они дают право говорить о новом "Золотом человеке" VIII-VII вв. до н.э., антропологические и морфологические исследования которого ведутся в настоящее время совместно с российскими учеными.

- В идеологических представлениях древних кочевников золото-это не просто блестящий металл, но и воплощение вечного солнца, его материализованный луч, подчеркивающий Божественную сущность царя, полководца. Набор определенных образов и сюжетов, художественных приемов в искусстве на огромной территории от Тарбагатая до Алтая позволяет предположить религиозную и идеологическую близость кочевников региона. Для всех произведений в традициях звериного стиля характерны хищники (барс, волк), копытные (олень, лось, козел, баран) и птицы (грифон, орел, жаворонок). Все это несомненно, подлежит дальнейшему изучению, и отрадно, что хорошо сохранившиеся материалы раскопок позволяют это сделать, - отметили в своих интервью Зейнулла Самашев и Абдеш Толеубаев.

- Конечно, в том, что археологические находки дошли до потомков, это огромная заслуга ученых Самашева и Толеубаева. Ведь мало найти артефакты, их еще надо грамотно извлечь. А это - ювелирная работа! Радует, что власти Казахстана уделяют достойное внимание науке, изучению прошлого. А это значит, что у человечества есть будущее, - выразил уверенность Егор Китов, доктор исторических наук, профессор МГУ.

Культурное событие, организованное в Москве, вызвало широкий отклик не только у российской публики.

Генрих Харке - доктор исторических наук, почетный профессор Тюбингенского университета (Германия) и ведущий научный сотрудник Редингского университета (Великобритания) был поражен редкими историческими находками казахстанских ученых. По его словам, артефакты, представленные на выставке, позволят шагнуть науке вперед и пролить свет на загадки древности, которых еще немало.

"Золото Великой степи" вызвала особый интерес у бывших граждан Казахстана.

- Сегодняшняя выставка - очень знаменательное событие для меня, этнической казашки, и моих земляков, живущих в Москве. Прекрасно, что дружба наших стран не ослабевает, и сегодня мы, живя в России, имеем уникальную возможность прикоснуться к истории нашего казахского народа и рассказать о ней нашим российским друзьям, - поделилась своими впечатлениями Гульнара Искакова, специалист Московского дома национальностей.

На открытии выставки прозвучали казахские народные произведения в исполнении фольклорного ансамбля "Кербез" и Восточно-Казахстанской филармонии имени Амре Кашаубаева.

Уникальные археологические артефакты будут выставлены на обозрение российской публики в течение 17 дней и как уверяют организаторы, выставка имеет большие шансы на продление.

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