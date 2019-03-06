Мамин встретился с представителями Всемирного банка и ЕБРР

За годы сотрудничества ЕБРР профинансировано 253 проектов в стране.

В Үкімет үйі премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречи с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития Агрисом Прейманисом и представителем Всемирного банка в РК Ато Брауном, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встреч обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества с международными финансовыми институтами и перспективные направления взаимодействия в процессе построения устойчивой, сбалансированной и диверсифицированной экономики и проведения структурных реформ в Казахстане.

Аскар Мамин и Агрис Прейманис обсудили стратегические направления взаимодействия в энергетическом секторе с акцентом на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), инфраструктуру и транспорт, поддержку МСБ через финансовый сектор и другие. Кроме того, рассмотрены реформы в сфере ГЧП, тарифной политики в регулируемых секторах, а также процессы трансформации и программа приватизации.

В ходе беседы с Ато Брауном рассмотрены ход реализации Рамочной стратегии партнерства и Программы совместных экономических исследований. Отдельное внимание было уделено проекту Страновой стратегии партнерства на 2019-2024 годы, в частности вопросам повышения качества человеческого капитала, развития частного сектора, инвестиционного климата и торговли, а также модернизации транспортной инфраструктуры и перспективы развития регионов.

В числе приоритетных отраслей взаимодействия рассмотрены туризм, АПК, индустриализация, цифровые инновации, транспортно-логистическая сфера и развитие региональной инфраструктуры. При этом стороны обозначили приоритет сотрудничества в рамках Программы совместных экономических исследований с акцентом на долгосрочные проекты, направленные на достижение целей Стратегии развития Казахстана до 2025 года.

За годы сотрудничества ЕБРР профинансировано 253 проектов в Казахстане на общую сумму €7,676 млрд. Текущий портфель проектов ЕБРР состоит из 123 проектов на общую сумму $2,75 млрд.

Портфель проектов Всемирного Банка на сегодня включает 22 проекта, в том числе 7 текущих проектов (вне рамочного соглашения) и 15 проектов в рамках Рамочных соглашений о партнерстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!