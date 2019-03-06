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Названа стоимость одного точного удара Головкина

Головкин, нанесший 133 удара в цель, заработал за каждый по 29 675 фунтов стерлингов (39 тысяч долларов).

Фото : vesti.kz6 марта 2019, 10:03

Одна из старейших букмекерских контор Великобритании Ladbrokes подсчитала, кто из ведущих британских боксеров заработал больше всего в своих наиболее значимых поединках в пересчете на один точный удар, сообщает Sports.kz.

Девятое место в рейтинге ТОП-10 занял Келл Брук в бою с Геннадием Головкиным, который состоялся на O2 Arena в Лондоне в 2016 году. По данным Ladbrokes, британец нанес за поединок 85 точных ударов, каждый из которых принес ему 46 433 фунтов стерлингов (61 тысячу долларов). Головкин, нанесший 133 удара в цель, заработал за каждый по 29 675 фунтов стерлингов (39 тысяч долларов).

Поединок Головкин — Брук был остановлен в пятом раунде, когда угол британского боксера выбросил на ринг полотенце.

Первую позицию занял Амир Хан, чей доход за удар в поединке с Саулем Альваресом оценивается в 213 784 фунта. "Канело" же заработал за каждый точный удар 43 168 фунтов.


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