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Полицейских в Туркестанской области наказали за требование аптечки у мотоциклиста

Назначена служебная проверка.

Фото : VSobolev.com6 марта 2019, 10:04

В Туркестанской области полицейских отстранили от занимаемых должностей за незнание правил дорожного движения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Cтоит отметить, что в социальных сетях появилось видео, где сотрудники полиции не могут разъяснить, нужна ли медицинская аптечка мотоциклисту, согласно правилам дорожного движения РК.

- Новому министру МВД нужно в первую очередь избавлятся от таких полицейских. Эти двое вполне серьезно требуют у водителя мотоцикла наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки, - прокомментировал видео Мурат Абенов.

- По данному факту в Департаменте полиции Туркестанской области назначили служебную проверку. По результатам проверки полицейские патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области отстранены от занимаемых должностей за незнание своих функциональных обязанностей и правил дорожного движения Республики Казахстан, - говорится в сообщении.


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